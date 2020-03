Die besten Xbox Game Pass-Spiele für Kinder

Gaming-Abonnements wie der Xbox Game Pass sind nicht nur für uns ziemlich praktisch, weil wir für einem festen Betrag eine ständige Auswahl an Spielen bekommen. Auch, wenn wir Kinder beschäftigen wollen, eignet sich das "Netflix für Xbox-Spiele" sehr gut, um mit den Kleinen auszuprobieren, was für eine Art Gamer wohl später aus ihnen wird.

Damit ihr euch nicht ewig durch die komplette Liste scrollen musst, haben wir weiter unten eine Auswahl der Spiele für euch zusammengetragen, die ihr mit Kindern bis 6, ab 6 und ab 12 Jahren spielen könnt. Außerdem haben wir einen Extrapunkt für alle Games, die die ganze Familie zusammen spielen kann. Wir wünschen viel Spaß beim Zocken.

Empfohlen ohne Altersbeschränkung

Hier finden sich vor allem Spiele, die entweder von der Spielmechanik oder vom Thema her so unbedenklich sind, dass ihr sie auch zusammen mit den ganz Kleinen spielen könnt. Sollten sie den Controller noch nicht halten können, ist es dank vieler bunter Farben und lustiger Effekte auch möglich, sie durch das Spiel zu leiten und trotzdem zu beschäftigen.

Viva Piñata

In der Lebenssimulation Viva Piñata kümmern wir uns um einen in Vergessenheit geratenen Garten auf dem geheimnisvollen Piñata Island. Blumen, Kräuter und Bäume wollen gegossen, Samen eingepflanzt und Teiche angelegt werden. Je schöner unserer Garten ist, desto mehr Piñatas ziehen wir mit unserem Stückchen Erde an, die dann über unseren Rasen wuseln. Piñatas der gleichen Art können genutzt werden, um neue, seltenere Versionen zu züchten.

Yoku's Island Express

Yoku's Island Express lässt uns in den Rolle von Mistkäferchen Yoku schlüpfen, der auf seiner Insel den Job eines Postboten von einem müden Dinosaurier übernimmt. Weil Mistkäfer zwar wunderbar Dinge rollen, aber nicht springen können, ist Yoku auf die zahllosen Trampoline und Paddel angewiesen, auf die wir ihn steuern können, um Abhänge oder ähnliches zu überwinden. Im Großen und Ganzen lässt sich Yoku's Island als Puzzle-Plattformer beschreiben.

Zoo Tycoon

Zoo Tycoon ist eigentlich eine Art Wirtschaftssimulation, ist aber auch schon für kleine Augen spannend, da wir hier keine graue Großstadt, sondern einen Zoo voller Tiere bauen. Während sich Eltern oder große Geschwister Gedanken darüber machen, wie Gehege am besten platziert und ausgestattet werden können, schauen sich die Kinder Tiger, Löwen, Giraffen oder Nashörner an.

Außerdem spannend bis 6 Jahre:

Disneyland Adventures (erkundet Disneyland und helft Mickey, Donald und den anderen)

(erkundet Disneyland und helft Mickey, Donald und den anderen) Farming Simulator (das Gleiche wie Zoo Tycoon, aber mit einem Bauernhof)

(das Gleiche wie Zoo Tycoon, aber mit einem Bauernhof) Rush: A Disney Pixar Adventure (Ein Abenteuer mit Helden, die Kinder schon aus dem Fernsehen kennen)

Empfohlen ab 6 Jahren

Ab sechs Jahren wird es langsam spannend, was das Spielen alleine angeht. Kinder lernen lesen und schreiben, und können deswegen auch mal mit einem Game alleine gelassen werden. Wir haben ein paar Titel rausgesucht, die nicht zu komplex beginnen, mit denen die Kinder jedoch problemlos wachsen können.

Forza Horizon 4

Natürlich könnt ihr in Forza Horizon 4 euer eigenes Festival ausbauen, knallharte Rennen fahren und neue Wagen freischalten. Oder ihr gebt eurem Kind den Controller in die Hand und lasst es nach Gutdünken durch Großbritannien düsen. Die Straßen sind weit, die Gegend dank Jahreszeitenwechsel jede Woche unterschiedlich und die Schafe können nicht überfahren werden (wir haben es ausprobiert).

Lonely Mountains Downhill

Falls ihr euren Kindern noch nicht ganz erlauben wollt, sich beim echten Downhill-Fahren Hände, Beine und Ellenbogen zu brechen, könnt ihr ihre Neugier mit Lonely Mountains Downhill besänftigen. Dort rasen sie waldbedeckte Berge, Canyons oder Wüstenplateaus hinab, und müssen dabei nicht nur die Balance halten, sondern auch in die richtige Richtung steuern. Und wenn am Ende doch einer stürzt, ist wenigstens nur das Ego angekratzt.

Pikuniku

In Pikuniku spielen wir einen Kopffüßler, der sich in einer scheinbar idyllischen bunten Welt bewegt. Doch nichts ist, wie es scheint, denn der gemeine, und völlig unpassend benannte Mr. Sunshine will der Insel all ihre Ressourcen stehlen und sie so vernichten. Zusammen mit Piku durchkreuzen wir seine Pläne, wobei wir uns über die Insel bewegen, in dem wir unsere Beine als Lasso einsetzen, uns an Haken entlangschwingen oder zu einem Ball zusammenrollen und durch die Gegend kugeln. Deckt eine Verschwörung auf, stürzt ein Establishment und seht währenddessen wirklich lustig aus!

SteamWorld Dig

In diesem Bergbau-Abenteuer spielen wir einen einsamen Roboter, der eigentlich nur Ressourcen abbauen soll. Doch während wir uns durch die Erde graben finden wir nicht nur Edelsteine und Mineralien, sondern stoßen auch auf eine uralte Bedrohung aus der Tiefe. Grabt euch durch die Erde, weicht fiesen riesigen unterirdischen Asseln aus und passt auf, dass euch am Ende nicht die Erde unter sich begräbt, in die ihr euch selbst gebuddelt habt.

Außerdem spannend ab 6 Jahren:

Terraria (craftet Werkzeuge, Waffen und Rüstungen und erforscht eine bunte Pixelwelt)

(craftet Werkzeuge, Waffen und Rüstungen und erforscht eine bunte Pixelwelt) Banjo Kazooie (rettet in dem 3D-Plattformer mit Bär und Vogel die Welt)

(rettet in dem 3D-Plattformer mit Bär und Vogel die Welt) F1 2018 (Formel 1-Rennen, auf eurer Konsole)

(Formel 1-Rennen, auf eurer Konsole) Super Lucky's Tale (von vielen als der geistige Nachfolger von Banjo Kazooie bezeichnet)

(von vielen als der geistige Nachfolger von Banjo Kazooie bezeichnet) Rare Replay (spielt eure liebsten Kindheitsklassiker mit euren Kindern. Achtung: Hier ist nicht alles Jugendfrei)

Empfohlen ab 12 Jahren

Ab 12 Jahren wissen die meisten Kinder schon genau, was sie wollen. Damit die Wahl aber nicht immer automatisch auf Fortnite fällt, haben wir hier ein paar Alternativen zusammengestellt.

Ori and the Will of the Wisps

Ori and the Will of the Wisps ist nicht nur wunderschön, der Plattformer ist auch noch wirklich herausfordernd. Aber keine Bange. Im zweiten Teil können wir mitten in den Jump and Run-Passagen speichern und verlieren so nicht allzu viel Fortschritt. Neben der einfach grandios designten Welt glänzt Ori vor allem auch durch eine Story, die uns ans Herz geht.

Life is Strange 2

In dem Adventure Life is Strange 2 werden viele Themen angesprochen, die Teenager überall auf der Welt beschäftigen. Die Handlung folgt den beiden Brüdern Sean und Daniel, die nach dem Tod ihrer Mutter alleine mit ihrem Vater in Seattle leben. Als ein Polizist durch übernatürliche Ereignisse getötet wird und sie die Schuld an der Sache zugeschoben bekommen, fliehen sie vor der Polizei nach Mexiko. Auf dem Weg dahin müssen der sechzehnjährige Sean und der neunjährige Diaz zusammenarbeiten.

Kingdom Hearts 3

Im mittlerweile dritten Hauptteil der Serie geht es um nichts geringeres als die Rettung des gesamten Universums vor Bösewicht Xehanort. Deswegen reisen die drei von Planet zu Planet auf der Suche nach Verbündeten und treffen auf Figuren aus Disneywelten, wie Frozen, Fluch der Karibik oder Winnie Puh und treten mit ihnen gegen die düsteren Schergen Xehanorts an.

Lasst euch von dem kaugummifarbenen Äußeren jedoch nicht täuschen: Die Kämpfe von Kingdom Hearts 3 erfordern Geschicklichkeit, eine schnelle Reaktion und die Fähigkeit, nicht den Überblick zu verlieren, wenn auf einmal eine Neonachterbahn inklusive Gatlinggun durchs Bild rauscht.

Ebenfalls spannend ab 12 Jahren:

Bad North (Verteidigt euer Land mit allen Mitteln)

(Verteidigt euer Land mit allen Mitteln) Braid (ein Adventure mit unerwartetem Tiefgang)

(ein Adventure mit unerwartetem Tiefgang) Hollow Knight (Plattformer mit mutigem Hirschkäfer)

(Plattformer mit mutigem Hirschkäfer) Moonlighter (Action-RPG im Mondschein)

(Action-RPG im Mondschein) Secret Neighbour (findet euren Freund, bevor der gruselige Nachbar euch findet)

Sea of Thieves (Ran an die Kanonen, ab heute seid ihr Piraten!)

Zum Gemeinsamen Spielen

Zum Schluss haben wir noch ein paar Games zusammengestellt, die ihr zu zweit oder sogar mit noch mehr Leuten spielen könnt, je nachdem, wen ihr gerade Zuhause habt.

Das waren unsere Empfehlungen für die ganze Familie. Was spielt ihr am liebsten mit Kindern? Welche Titel haben dabei den höchsten Stellenwert für euch?