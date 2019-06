E3 2020 bestätigt - So erfolgreich war die Messe ohne Sony

Seit wenigen Stunden ist die E3 2019 offiziell beendet, da erreicht uns die Meldung, dass die wichtigste Messe für Videospiele auch im kommenden Jahr in Los Angeles stattfinden wird. Was in den vergangenen Jahren nie zur Debatte stand, war mit dem Fernbleiben von Branchen-Riese Sony nicht mehr ganz so stark in Stein gemeiselt wie sonst.

Wann findet die E3 2020 statt? Beginn ist der 9. Juni. Die Pforten werden zwei Tage darauf am 11. Juni geschlossen. Im Vorfeld wird es wahrscheinlich die bekannten Pressekonferenzen der Publisher geben.

Ob neben Microsoft, Bethesda, Ubisoft und Co. auch Sony wieder mit von der Partie ist, wissen wir aktuell noch nicht. Nach einer offiziellen Aussage im Februar können wir aber zumindest darauf hoffen.

Die Zahlen der E3 2019

Dank einer Pressemitteilung der amerikanischen Entertainment Software Association (kurz: ESA), dem Veranstalter der E3, haben wir auch einen Einblick in die aktuellen Werte der E3 2019. Hier die wichtigsten Daten für euch zusammengefasst:

Besucher: 66.100. Die Zahl sank damit im Vergleich zum Vorjahr um ca. 3000.

66.100. Die Zahl sank damit im Vergleich zum Vorjahr um ca. 3000. Zahl der Aussteller: Über 200. Ein Viertel davon waren zum ersten Mal auf der E3 vertreten.

Über 200. Ein Viertel davon waren zum ersten Mal auf der E3 vertreten. Tweets zur E3: Seit dem Start der Messe wurden über 3,2 Millionen Nachrichten unter den offiziellen Hashtags auf Twitter abgeschickt.

Seit dem Start der Messe wurden über 3,2 Millionen Nachrichten unter den offiziellen Hashtags auf Twitter abgeschickt. E3 Coliseum: Die Live-Show sahen online 1,2 Millionen Menschen.

Stanley Pierre-Louis, der CEO der ESA, zeigte sich mit dem Abschneiden der Messe zufrieden.

"Wir haben Rekorde gebrochen, sahen unglaubliche Innovationen und hatten atemberaubende Momente, die die Welt unterhalten haben. Glückwunsch an unsere innovativen Aussteller, Mitglieder und Partner, die eine solch fantastische E3 möglich gemacht haben. "

Wie hat euch die E3 2019 gefallen und freut ihr euch aufs kommende Jahr?