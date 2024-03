Weder Goku, Beerus noch Broly: Die mächtigste Figur in Dragon Ball wurde schon vor Jahren vorgestellt und darauf wärt ihr nicht gekommen

Die Figur ist Goku so noch nie aufgefallen und ist nun überrascht über die Identität des mächtigsten Wesen im Dragon Ball-Universum. (Bild: © Toei Animation)

In der Welt von Dragon Ball existieren sehr viele starke Wesen wie die Engel, die Götter der Zerstörung, die göttlichen Kaioshins oder der allmächtige Herrscher aller 12 Dimensionen “König Zeno”.

Letzterer wird mit seinen Untergebenen von der Community häufig als mächtigstes Wesen im Dragon Ball-Universum bezeichnet. Schließlich ist er der Herrscher der Welten. Trotzdem reicht die Gottheit nicht an die wahre stärkste und mächtigste Figur in der Serie heran, die ausgerechnet ein kleiner Roboter ist.

Akira ist der ultimative Herrscher der Dragon Ball-Welt

Die Information über die Macht des Roboters haben Akira Toriyama und seine Mitarbeitenden in einer der sieben offiziellen Enzyklopädien von Dragon Ball versteckt. Fans der Reihe, die diese nicht gelesen haben, wissen daher in der Regel nicht von der geheimen Macht der Figur.

Wer oder was ist Akira? Akira ist ein kleiner Roboter mit einer Gasmaske und repräsentiert den kürzlich verstorbenen Akira Toriyama selbst. Neben dem offiziellen Namen ist er auch bekannt als Tori-Bot oder Robotoriyama. Er ist ein wiederkehrender Charakter in Toriyamas Werk “Dr. Slump” und kommt auch in seltenen Fällen als Nebencharakter in Dragon Ball vor.

Wie der kleine Roboter aussieht, ist etwa in diesem Post zum kommenden DB-Spiel zu sehen:

Er taucht in den früheren Manga-Kapiteln und in der Serie auf. Zum Beispiel ist er in der dritten Folge des Animes zu sehen, wie er auf eine Palme am Strand klettert und in der japanischen Originalsprache vor sich hinnuschelt, dass das nicht Penguin Village ist.

Das ist eine Anspielung auf die Stadt, in der die Haupthandlung von Dr. Slump spielt und dort trifft Goku in einer Folge von Dragon Ball auch auf Arale Norimaki, den weiblichen Hauptcharakter aus Dr. Slump.

Auch in der siebten und finalen Ausgabe von Daizenshuu wird der Tori-Bot nochmal aufgegriffen und erklärt. Dort lesen wir, dass Akira ein Mangaka ist und der ultimative Herrscher der Dragon Ball-Welt. Zusätzlich wird noch angemerkt, dass er eine viel großartigere Person sei als die Kaioshins.

Mit Daizenshuu wird die Enzyklopädie zu Dragon Ball bezeichnet, die von Akira Toriyama und seinen Angestellten erstellt wurde. Dort werden viele Kleinigkeiten zur Dragon Ball-Reihe erklärt oder vertieft.

Der Bot taucht noch an anderen Stellen auf

Akira taucht auch in Dragon Ball Z flüchtig im Hintergrund von Turnieren als Zuschauer auf, sowie in Dragon Ball Super auf den Zeni-Banknoten, die Mr. Satan Goku gegeben hat. In GT ist er auf dem Rasierer-Set abgebildet, das Vegeta benutzt.

Der Tori-Bot ist also allgegenwärtig präsent, wenn auch nur im Hintergrund und es ist nicht abzustreiten, dass er Kanon ist. Nicht nur dient der niedliche Roboter als amüsante Figur, sondern auch als Verkörperung des legendären Mangakas von Dragon Ball selbst.



Da ergibt es natürlich Sinn, dass er das mächtigste Wesen im Universum der Saiyajin-Kämpfer ist.

Ist euch dieser Roboter jemals aufgefallen und wie gefällt euch die Idee, dass Toriyama die vierte Wand mit seiner Roboter-Persona bricht?