Die 47 meistgezockten Spiele beim Steam Next Fest - Diese Games solltet ihr im Auge behalten

Dungeonborne hat auf dem Steam Next Fest am meisten Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

Vom 5. bis 12. Februar fand erneut das Steam Next Fest statt. In dieser Woche konnten wir hunderte Demos zu kommenden Spielen ausprobieren. Valve veröffentlichte nun eine Liste mit den Top 47 Demos des Events.

Die zeigt damit aber nicht nur an, auf welche Titel die Spieler*innen am neugierigsten waren, sondern auch, welche dieser Spiele schon jetzt sehr vielversprechend aussehen – weshalb wir sie im Auge behalten sollten.

Die 47 meistgespielten Demos auf dem Steam Next Fest

Auf Platz 1 ist ein PvPvE-Ego-Dungeon-Crawler, der schon "bald" herauskommen soll. Sind dunkle Verliese, vollgestopft mit Drachen, Skeletten und wertvollem Loot etwas für euch, solltet ihr einen Blick auf Dungeonborne werfen.

In diesem Artikel erfahrt ihr mehr über Dungeonborne:

Hier die gesamte Liste:

Dungeonborne Stormgate Pacific Drive Homeworld 3 Backpack Battles Dread Dawn Millennia Balatro Rotwood Deviator Dungeon Stalkers Soulmask Lightyear Frontier Star Trucker Backrooms Terratech Worlds Astral Party Never Grave Tribes 3: Rivals Synergy Shapez 2 Orc Warchief: Strategy City Builder Abiotic Factor Incursion Red River Children of the Sun Breachway Indika Gatekeeper Realm of Ink Mullet Mad Jack Serum Maniac Oddsparks: An Automation Adventure Welcome to Paradize Supermarket Simulator Summerhouse Outcast - A New Beginning Diceomancer Biogun Echo Point Nova Ultros Nimrods: Guncraft Survivor Ingression Thrive - Die Bürde der Krone Yet Another Fantasy Titel (YAFT) Pepper Grinder Internet Cafe Evolution

Das Steam Next Fest ist nun vorbei, aber in Zukunft wird Valve es sicherlich nicht dabei belassen. In der Vergangenheit fanden schon mehrere Steam Next Feste statt, in der wir massig Demos ausprobieren konnten, die so sonst gar nicht angeboten werden.

Was sagt ihr zu den Top 47 Demos auf Steam? Habt ihr am Steam Next Fest teilgenommen? Falls ja, schreibt uns gerne in die Kommentare, welche Spiele ihr ausprobiert habt und was davon eure Favoriten sind. Vielleicht habt ihr ja noch ein paar Tipps, die es nicht in die Liste geschafft haben.