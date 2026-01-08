Die Simpsons: Beliebte Figur hat bald nach 30 Jahren ihren wohl allerletzten Auftritt in ihrer Rolle

Die Simpsons sind auch nach über 35 Jahren noch nicht am Ende. (Bild: Disney/FOX)

Seit September 2025 läuft in den USA die 37. Staffel der Simpsons, die vermutlich Ende 2026 auch in Deutschland ausgestrahlt wird. In der neuesten Episode, die am 4. Januar erstmals gezeigt wurde, geht eine beliebte Nebenfigur in den Ruhestand.

Der womöglich letzte Auftritt von Duffman

Auch nach über 35 Jahren ist bei den Simpsons noch kein Ende in Sicht. Mittlerweile hat die beliebte Cartoon-Serie die Marke von 800 Folgen erreicht und übertroffen. Trotzdem gibt es auch in der 37. Staffel noch Überraschungen und neue Entwicklungen.

In der neuesten Folge vom 4. Januar, die den Titel "Seperance" (in Anlehnung an die Sci-Fi-Serie Severance) trägt, scheint der Duffman nämlich seinen letzten Auftritt hinzulegen.

Das Maskottchen der Bierbrauerei von Springfield gibt dort nämlich an, von Duff gefeuert worden zu sein und dass seine Rolle als Maskottchen in den Ruhestand geschickt wurde. Er will stattdessen fortan als Barry Duffman bekannt sein.

Wer ist Duffman? Duffman ist das stets gut gelaunte Maskottchen der Duff-Brauerei. Er ist eine wandelnde Party und immer an seiner Sonnenbrille, der Duff-Mütze und dem roten Cape erkennbar. Seinen ersten Auftritt hat er in der ersten Folge der neunten Staffel aus dem Jahr 1997 (via Simpsonspedia).

Seitdem ist der Duffman immer wieder in meist kurzen Auftritten zu sehen gewesen, in denen er Werbung für Duff gemacht hat. Es gibt aber auch ein paar längere Geschichten mit dem Maskottchen. Zudem gab es über die Jahre mehrere, haargenau gleich aussehende Duffman-Darsteller.

Aus diesem Grund ist es auch durchaus fraglich, ob es wirklich der allerletzte Auftritt von Duffman war oder ob die Rolle des Biermaskottchens in Zukunft einfach von einer anderen Figur übernommen wird. Nur wenige Entscheidungen sind bei den Simpsons wirklich endgültig.

Wer ist eure Lieblingsfigur aus den Simpsons? Welche Folge verbindet ihr am meisten mit dem Duffman? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.