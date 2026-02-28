Bluepoint wollte offenbar ein Bloodborne Remake machen - dass es nicht zustande kam, lag nicht an Sony

Fans von Bloodborne wünschen sich seit Jahren ein Remake des Action-Rollenspiels. Bluepoint hatte anscheinend ebenfalls Interesse daran.

In der letzten Woche wurde bekannt, dass das für seine exzellenten Remakes bekannte PlayStation-Studio Bluepoint Games geschlossen wird. Das sorgte bei vielen Fans für Entsetzen – auch weil einige gehofft hatten, dass Bluepoint irgendwann eine Neuauflage des bei Souls-Fans heißgeliebten Bloodborne entwickeln würde.

Und wie der gut vernetzte Journalist Jason Schreier in einem aktuellen Artikel bei Bloomberg schreibt, hatte Bluepoint offenbar exakt ein solches Bloodborne Remake Anfang letzten Jahres auch bei Sony gepitcht.

Und Sony – das die Rechte an der Bloodborne-IP hat – war offenbar nicht abgeneigt. Wie Schreier schreibt, wurde dem Studio jedenfalls signalisiert, "dass die Zahlen Sinn machen würden". Allerdings kam es letztendlich doch nicht zu einer Einigung oder gar einem Start des Projekts.

Und das soll laut des Bloomberg-Artikel nicht an Sony gelegen haben. Sondern ausgerechnet an FromSoftware, also dem Studio, das das Original-Bloodborne entwickelt hat.

Sony respektierte offenbar einen Wunsch von FromSoftware

Aber warum das Ganze, wenn doch Sony die IP-Rechte hat? Auch hierfür gibt es es im Bloomberg-Artikel eine Antwort, die auf einer Aussage des ehemaligen PlayStation-Chefs Shuhei Yoshida basiert.

Yoshida hatte im letzten Jahr in einem Interview gesagt, dass FromSoftware-Präsident Hidetaka Miyazaki zwar Interesse an einem Bloodborne-Remake habe, es aber aufgrund aktueller Arbeitsbelastungen nichts selbst machen könne. Und jetzt der Knackpunkt: Miyazaki wollte offenbar auch nicht, dass ein anderes Studio daran arbeitet.

Sony soll diesen Wunsch akzeptiert haben – vermutlich auch, um die guten Beziehungen zu FromSoftware nicht zu gefährden. Aber ihr merkt schon, hier driftet es in den Bereich der Spekulationen ab.

Nach der Absage für das Bloodborne-Remake soll Bluepoint dann auch noch eine geupdatete Version des Shadow of the Colossus-Remakes sowie ein Ghost of Tsushima-Spinoff gepitcht haben. Wie wir wissen, kam beides nicht zustande und Bluepoint ist mittlerweile Geschichte.

Bloodborne erschien im Jahr 2015 für die PlayStation 4 und gilt für viele als eines der besten Videospiele aller Zeiten. Viele Fans wünschen sich seit vielen Jahren eine vor allem technisch aufgebrezelte Neuauflage des Action-Rollenspiels und die Hoffnung flammte immer wieder durch neue Gerüchte auf.

FromSofware arbeitet derzeit an mehreren Projekten, darunter das Switch 2-exklusive The Duskbloods. Dass auch ein Bloodborne-Remake in der From-Küche vor sich hin köchelt ist unwahrscheinlich – Fans des Spiels werden sich also noch weiter gedulden müssen.