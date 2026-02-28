Der Teufel trägt Prada 2: Release, Streaming & mehr - Alle wichtigen Infos zur Fortsetzung des Kultfilms

Mirinda, Andy & Nigel feiern ein Comeback.

Vor knapp 20 Jahren kam mit Der Teufel trägt Prada ein absoluter Kultfilm in die Kinos. In der Komödie schlüpfen Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt und viele weitere in die aus dem gleichnamigen Buch stammenden Rollen und geben uns einen satirischen Einblick in die Welt der Mode.

Im April steht nun die Fortsetzung an und wir versorgen euch hier mit allen wichtigen Informationen rund um Der Teufel trägt Prada 2.

Hab ich noch nie von gehört!? Der Teufel trägt Prada erzählt die Geschichte der ambitionierten, aber modemuffeligen Journalistin Andy Sachs, die sich als Assistentin der eiskalten Mode-Ikone Miranda Priestly in der gnadenlosen Welt des Runway-Magazins behaupten muss – ein Job, für den "Millionen Mädchen töten würden". Der Film wurde zum Kult, weil er die Dynamik toxischer Arbeitsverhältnisse mit messerscharfem Witz kommentiert, während Meryl Streep als personifizierte Autorität eine schauspielerische Meisterleistung abliefert. Außerdem geht der Film der Frage auf die Spur, wie viel wir von unserer eigenen Identität zugunsten des beruflichen Erfolgs zu opfern bereit sind. Als im November 2025 der erste Teaser zum Nachfolger veröffentlicht wurde, erreichte dieser innerhalb der ersten 24 Stunden 181,5 Millionen Aufrufe, der erste große Trailer vor ein paar Wochen stellte mit 222 Millionen Aufrufen sogar einen Rekord in der Geschichte der 20th Century Studios auf. Die Geschichte von Teil 1 beruht auf dem gleichnamigen Buch von Lauren Weisberger, für die Fortsetzung wird nun eine eigenständige Story erzählt.

Kino-Release: Dann kommt Der Teufel trägt Prada 2 auf die große Leinwand

30. April 2026 (Deutschland)

(Deutschland) 01. Mai 2026 (USA)

Offizieller Kinostart ist eigentlich erst der 1. Mai 2026, dann geht es in den USA und vielen anderen Ländern los. In Deutschland profitieren wir allerdings erneut vom traditionellen Kino-Donnerstag und können bereits ab dem 30. April 2026 ins Lichtspielhaus unserer Wahl ziehen.

Streaming-Release: Wo und ab wann ihr Der Teufel trägt Prada Zuhause schauen könnt

Da Der Teufel trägt Prada 2 von den 20th Century Studios produziert wird und diese vollständig zum Disney-Konzern gehören, wird die Fortsetzung einige Monate nach Kinostart – vermutlich im Spätsommer – auf Disney Plus erscheinen. Einen genauen Termin gibt es aktuell noch nicht.

Abseits der hauseigenen Streaming-Plattform wird der Streifen aber sicher auch auf DVD & Blu-ray erscheinen und auch digital auf anderen Plattformen zum Kaufen und Leihen verfügbar sein.

