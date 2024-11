Diese 5 Simpsons-Charaktere sind nur wenige Sekunden zu sehen, sind aber wichtiger, als man denkt

Diese fünf Figuren tauchen nur in den allerersten Folgen auf. (Quelle: Kid Leaves Stoop auf YouTube)

Die Simpsons haben seit der Pilotfolge im Jahr 1989 einige größere und kleinere Änderungen erfahren. Von Anpassungen beim Design bestimmter Charaktere bis hin zum komplett überarbeiteten Intro anlässlich des Wechsels zu HDTV in Staffel 10, folgen dabei alle Veränderungen bestimmten Regeln. Diese gehen in vielen Fällen auf fünf bestimmte Figuren zurück, die jeweils nur wenige Sekunden zu sehen waren.

Das macht den Stil der Simpsons aus

So entstehen die Simpsons: Die mittlerweile fast 800 Episoden der Simpsons wurden natürlich nicht alle nur von Matt Groening geschrieben und gezeichnet. Ein ganzes Team von Autor*innen und Zeichner*innen ist für die Serie verantwortlich.

Damit der Stil dennoch durchweg gleich und wiedererkennbar bleibt, haben die kreativen Köpfe hinter den Simpsons eine Reihe von Hinweisen und Regeln aufgestellt. Der YouTuber Kid Leaves Stoop hat in einem Video auf seinem Kanal über diese sogenannten 'No-No Sheets' gesprochen:

In diesem Almanach finden sich zahlreiche Vorgaben, wie die Simpsons zu zeichnen sind. Es gibt Vorlagen zu bestimmten Emotionen oder dazu, wie sich Frisuren in gewissen Situationen zu verhalten haben. Zudem gibt es bestimmte Dinge, die auf keinen Fall erlaubt sind. Und diese haben auch dazu geführt, dass die fünf Figuren, die im Original-Intro auf den Bus warten, herausgestrichen wurden.

Ihr Design verstößt nämlich gegen eine ganze Reihe von diesen Regeln. So sollen beispielsweise die Eigenschaften der Hauptfiguren wie Homers Bart nicht nachgeahmt werden, Haare in derselben Farbe der Haut sind ebenfalls nur Bart, Lisa und Maggie vorenthalten und Arme müssen sich immer so krümmen, als hätten sie einen Ellbogen.

Zusammen mit vielen anderen Regeln ergibt das dann den einzigartigen Look und Stil der Simpsons, der die Serie über so viele Jahre getragen hat. Die fünf Figuren sind zwar schon seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr Teil der Show, waren aber ein wichtiger Schritt in Richtung der eigenen Identität.

Wusstet ihr von den "Regeln" für Simpsons-Zeichner*innen? Welches Intro gefällt euch am besten?