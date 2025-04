Homer Simpsons Kopf birgt ein cleveres Geheimnis von Schöpfer Matt Groening und wenn ihr es einmal kennt, könnt ihr es nie wieder übersehen

Na, entdeckt ihr das kleine Detail schon?

Die Simpsons gehören zu den beliebtesten und am längsten laufenden TV-Serien überhaupt. In den fast 800 bisher erschienene Episoden gibt es nicht nur unzählige unterhaltsame Geschichten, sondern auch jede Menge versteckte Geheimnisse. Eines davon ist allerdings gar nicht so versteckt, wie man meinen könnte.

Schaut euch Homers Kopf mal genauer an

Darum geht's: Die Simpsons wurden im Jahr 1989 vom US-amerikanischen Comic- und Drehbuch-Autor sowie Produzent Matt Groening erfunden. Die Serie dreht sich um die Familie Simpson, die aus Vater Homer, Mutter Marge und den drei Kindern Bart, Lisa und Maggie besteht.

Das Design der Simpsons hat sich über die Jahre ein paar Mal leicht verändert, schon früh hat Groening aber die Möglichkeit genutzt, sich selbst ganz heimlich und auf ziemlich clevere Weise auf einem der Charaktere zu verewigen.

Versteckte Unterschrift: Wie ihr vermutlich wisst, hat Homer genau drei Haare, die seinen sonst kahlen Kopf zieren. Zwei davon sind quer über die Glatze gekämmt und das dritte Haar führt in Zick-Zack-Linien einmal von Ohr zu Ohr über seinen Hinterkopf.

Häufig wird Homer dabei aus einer leicht schrägen Perspektive dargestellt, bei der nur zwei dieser "Zacken" direkt über dem Ohr zu sehen sind. Die Haare erinnern in dieser Einstellung eindeutig an den Buchstaben "M", was kein Zufall ist.

Das kringelige Ohr, dass sich darunter befindet, ist ebenfalls ganz bewusst so designt worden, dass wir es mit etwas Fantasie als ein "G" erkennen können. Zusammen ergibt das "MG", also die Initialen von Matt Groening.

Auf diese Weise sind also in vielen Szenen und Bildern der Simpsons die Initialen und damit quasi die Unterschrift des Erfinders versteckt. Achtet ruhig mal darauf, wenn ihr die Serie das nächste Mal anschaut, wie häufig dieses Detail ganz "zufällig" zu sehen ist.

Habt ihr das Detail mit Homers Haaren und seinem Ohr schon gekannt? Welche Simpsons-Figur ist eure liebste?