Die Simpsons: Das neue Weihnachts-Special thematisiert endlich Neds tragischste Verluste

Ned Flanders hat es in Die Simpsons nicht leicht, aber nicht nur wegen der Simpsons selbst.

Die Simpsons wären nicht dasselbe ohne den fundamental-christlichen Nachbarn Ned Flanders. Der musste in all den Jahren schon wirklich harte Schicksalsschläge über sich ergehen lassen. Seine wahrscheinlich härteste Prüfung steht ihm jedoch im neuen Christmas-Special auf Disney+ bevor. Darin geht es endlich auch mal detaillierter um seine schwierigsten Zeiten und herbsten Verluste.

Contentwarnung: Dieser Artikel befasst sich mit den Themen Tod, Verlust und Trauer.

Ned Flanders steht im Mittelpunkt des Weihnachts-Specials der Simpsons auf Disney+

Darum geht's: Disney+ spendiert der gelben Chaos-Familie eine weihnachtliche Doppelfolge, die etwas ganz Besonderes ist. Homer lässt sich hypnotisieren und mutiert dadurch zu einer Art Geschenke-Tausendsassa, was halb Springfield plötzlich wieder an den Weihnachtsmann glauben lässt. Zum großen Ärger von Ned Flanders, der Santa Claus debunken will und dadurch selbst in eine tiefe Glaubenskrise gestürzt wird.

Ned Flanders fällt vom Glauben ab und lässt dabei noch einmal Revue passieren, was ihm in all den Jahren eigentlich alles Grauenvolles zugestoßen ist. Er zweifelt an einem Gott, der so etwas alles zulässt: immerhin hat Ned Flanders nicht nur eine Frau, sondern gleich zwei verloren. Nach seiner Ehefrau Maude ist auch noch Edna gestorben.

Während insbesondere Maude Flanders' Tod oft und ausführlich in der Simpsons-Serie zur Sprache gekommen ist, gilt das für Ednas Ableben überhaupt nicht – ganz im Gegenteil. Wir bekommen jetzt zum ersten Mal eine Episode, in der wir erfahren, wie hart Ned dadurch getroffen wurde und sehen, wie er um seine zweite Frau getrauert hat.

Edna Krabappel wurde im Jahr 2013 aus der Serie geschrieben, weil die Schauspielerin dahinter namens Marcia Wallace auch in der echten Welt gestorben ist. Dementsprechend war der Tod nicht nur in der Realität ein trauriges Ereignis, sondern auch innerhalb der Serie äußerst dramatisch. Ned und Edna waren noch nicht lange zusammen, als sie gestorben ist.

Im Weihnachts-Special können wir jetzt sehen, wie Ned eine ganze Dekade lang für sich selbst und einsam vor sich hin getrauert hat. Er tat das mit Hilfe einiger kleiner Gesten, die an sie gerichtet sind, aber auch ihm dabei helfen, im Alltag zu bestehen. In der neuen Folge spricht er erstmals auch offen über seinen herben Verlust.

Gegenüber Comicbook hat die Simpsons-Autorin Carolyn Omine über die neue Folge, Ned Flanders und dessen Krise gesprochen. Darin erklärt sie, dass Ned zwar ein typischer Christ sei, der versuche, die andere Wange hinzuhalten.

Aber er sei letztlich eben auch nur ein Mensch und fühle sich deshalb unfair behandelt. Vor allem im Angesicht all der Dramen, die er bereits durchleben musste. Umso herzerwärmender sei es dann, wenn er den Glauben an sich selbst wieder erlangt.

Habt ihr die Weihnachts-Doppelfolge der Simpsons schon gesehen und wie fandet ihr sie?