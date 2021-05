Die Sims 4: Neues Gameplay-Pack bringt Freelancer-Karriere Innendekorateur

Die Sims 4-Fans lieben das Spiel dafür, ihrer Fantasie bei der Wohnraumgestaltung freien Lauf lassen zu können. Genau diese Stärke wird jetzt noch viel weiter ausgebaut. Das neue Gameplay-Pack Traumhaftes Innendesign bringt nämlich eine komplett neue Freelancer-Karriere für eure Sims, die sie zu Innendekorateur:innen macht.

In Die Sims 4 könnt ihr euch bald auch beruflich als Innendekorateur austoben

Aktuell ist jede Menge Bewegung bei den Sims. Vor Kurzem gab es erst die lang herbeigesehnten Doppelstockbetten, dann folgten die abgefahrenen Innenhof-Oasen. Jetzt erschient das nächste größere Gameplay-Pack und bringt eine komplett neue Freelancer-Karriere ins Spiel.

Das steckt drin: Das neue Gameplay-Pack für Die Sims 4 hört auf den Namen Traumhaftes Innendesign und bringt passend zur Innendekorations-Karriere auch einige neue Möglichkeiten zur Einrichtung mit. Unter anderem erwarten euch zum Beispiel flexible Möbel wie Anbausofas, integrierte Kochfelder oder modulare Regale.

Das Kernstück stellt aber natürlich die neue Freelancer-Karriere dar. Die funktioniert in mehreren Einzelschritten: Ihr bekommt Aufträge bestimmter Sims und sollt deren Behausungen nach ihren speziellen Wünschen und Träumen gestalten. Dafür müsst ihr sie erstmal kennenlernen und dürft dann loslegen.

Dabei gilt es, auf ein Budget zu achten und möglichst gut abzuliefern, um eurem Ruf nicht zu schaden. Die Ergebnisse könnt ihr in einer feierlichen Enthüllung präsentieren (komplett mit Vorher-/Nachher-Bildern) und dabei reagieren die Sims natürlich entsprechend auf das, was ihr da hingezaubert habt.

Seht euch hier den Trailer zum Die Sims 4-Pack Traumhaftes Innendesign an:

Wann erscheint das Pack? Die Freelancer-Karriere Innendekorateur im Traumhaftes Innendesign-Pack erscheint am 1. Juni für PS4, Xbox One und den PC. Allzu lange müsst ihr euch also nicht mehr gedulden, bis ihr eurer Kreativität im Hinblick auf die Inneneinrichtung noch freieren Lauf lassen könnt.

