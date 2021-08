Die Sims 4: Industrie-Loft-Set bringt Lagerhaus- und Brooklyn-Flair

Für Die Sims 4 erscheint mit den Industrie-Lofts schon morgen ein neues Set. Das bietet jede Menge Einrichtungsgegenstände, die das Zuhause eurer Sims in ein schickes Loft verwandeln, das so direkt auch in Brooklyn sein könnte. Es gibt eine ganze Reihe neuer Möglichkeiten, industriellen Charme, hippe Kunst und moderne, stylishe Möbel mit Second Hand-Stücken zu kombinieren. Zusätzlich kommt die Kooperation mit einer echten Künstlerin.

Die Sims 4 bekommt schicke Industrie-Lofts straight outta Brooklyn

Falls ihr euer Sim-Zuhause schon immer wie in diversen US-amerikanischen Fernsehsereien einrichten wolltet, bekommt ihr jetzt die perfekte Gelegenheit dazu. Das Industrie-Loft-Set hält, was der Name verspricht und lässt euch das Interieur ganz wie in einem edlen Loft direkt aus Brooklyn einrichten.

Das kann dann zum Beispiel so aussehen:

Die Mischung macht's: Solche Lofts leben natürlich von der Kombination aus großen, rohen Flächen mit industriellem Charme. Da fehlen dann nur noch ein paar coole Vintage-Möbel, hippe Kunstwerke, freistehende Betten, Doppelschiebetüren und riesige Fenster. Dazu kommen haufenweise metallische Belüftungen, Holz- oder Stahlrahmen und diverse neue Beleuchtungselemente. In etwa vielleicht so:

Kooperation mit Ohni Lisle: Um den Brooklyn-Flair perfekt zu machen, wird gleichzeitig auch noch ein kostenloses Spielupdate für die Sims 4 veröffentlicht, das ein Original-Kunstwerk von Ohni Lisle ins Spiel bringt. Ohni ist eine zeitgenössische Künstlerin, die in Brooklyn lebt und sich unter anderem öfter gemeinsam mit LGBTQ*-Organisationen für Gleichberechtigung und Inklusion stark macht. Das Bild könnt ihr oben im Header sehen.

Wann kommt das Loft-Set? Schon morgen, am 26. August, ist es soweit. Dann erscheint das Industrie-Loft-Set für Die Sims 4 auf PC, PS4 und Xbox One. Dank Abwärtskompatibilität von PS5 und Xbox Series S/X funktioniert das Ganze auch auf den Current Gen-Konsolen.

Wie gefällt euch das neue Set? Welche neuen Möglichkeiten wünscht ihr euch sonst noch?