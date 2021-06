Die Sims 4-Landleben-DLC: Fans hoffen dank Tür im Baum doch noch auf Feen

Die Sims 4-Fans frohlocken: Endlich wurde die lang erwartete und heiß ersehnte Bauernhof-Erweiterung angekündigt. Sie heißt Landhaus-Leben und führt jede Menge Neuerungen wie Kühe, Lamas, Hühner, Hasen und Füchse ein. Wer das Erweiterungs-Pack bis Anfang September kauft, erhält obendrein drei Bonus-Gegenstände, von denen einer ganz besonders für Aufregung sorgt. Unten am Fuße des "Bramblewood-Leuchtbaums" befindet sich nämlich eine kleine Tür.

Die Sims 4-Fans rätseln, was es mit der kleinen Tür im Baum auf sich haben könnte

Darum geht's: Wer das Die Sims 4 Landhaus-Leben-Erweiterungspack bis zum 2. September kauft, erhält drei digitale Bonus-Inhalte. Dabei handelt es sich um ein Fahrrad, eine Zwergenskulptur und besagten Bramblewood-Leuchtbaum. Mit dem dürfen wir unser Grundstück schmücken und er hat nicht nur Lichterketten, sondern auch eine kleine Tür.

Hier könnt ihr nochmal den Trailer zur Erweiterung sehen:

Was verbirgt sich hinter der Tür im Leuchtbaum?

Alice im Wunderland? Eine Möglichkeit wäre, dass das Ganze irgendetwas mit Alice im Wunderland zu tun hat. Dafür spricht der im Trailer sehr prominente Hase und der auf Twitter veröffentlichte Teaser-Spruch des offiziellen Accounts, ins berühmt-berüchtigte Rabbithole zu springen. Dagegen würden mögliche Lizenzprobleme sprechen. Vielleicht bleibt es bei der Anspielung.

Verstecktes Grundstück? Möglicherweise gibt es mit der Tür im Baum erneut die Gelegenheit, in eine kleine Geheimwelt zu reisen. Ähnliche Möglichkeiten gab es bereits in anderen Die Sims 4-Welten und das würde hier auch wieder ganz gut zu der Alice im Wunderland-Referenz passen.

Feen oder Zwerge? Einige Die Sims 4-Fans hoffen auch weiterhin auf andere magische Elemente, die möglicherweise mit dem Landhaus-Leben-DLC nach langer Abstinenz endlich wieder ins Spiel kommen könnten. Die kleine Tür würde zum Beispiel perfekt zu Feen oder tatsächlichen Zwergen passen.

Fraglich bleibt bei der ganzen Angelegenheit, ob es den Baum jetzt nur für diejenigen im Baumenü gibt, die das Spiel bis Anfang September kaufen, oder ob das Gewächs auch einfach so in der Spielwelt gefunden werden kann. Bald wissen wir mehr: Der Landhaus-Leben-DLC erscheint am 22. Juli.

Was vermutet ihr hinter der kleinen Tür im Baum? Glaubt ihr an Feen oder denkt ihr, dass das nur Deko ist?