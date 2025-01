"Es ist ehrlich gesagt abscheulich" - Sims 4 hat jetzt ein neues Hauptmenü und die Community ist nicht gerade begeistert

Die Sims feiert bald das 25. Jubiläum! Zur Feier dessen stehen einige Überraschungen an, wie EA und Maxis kürzlich in einem Livestream bekannt gegeben haben. Dazu gehört auch ein Patch für Die Sims 4, der nun veröffentlicht wurde und das Hauptmenü der Lebenssimulation komplett neu designt hat.

In der Community kommt das neue Menü jedoch nicht sonderlich gut an, wie ein Blick auf Plattformen wie Reddit oder TikTok verrät. Aber fangen wir erst einmal vorn an.

Das neue und alte Menü im Vergleich:

Das Hauptfeature des neuen Menüs sind die Sims im Mittelpunkt. Dabei handelt es sich immer um den Haushalt, mit dem ihr als letztes gespielt habt. Darüber hinaus hat sich die gesamte Anmutung deutlich verändert und kommt mit knalligen Farben sowie vergleichsweise viel leer stehender Fläche daher.

Die großen Bildelemente, die ihr vorher auf der linken Seite des Menüs finden konntet, sind deutlich kleineren Schaltflächen auf der rechten Seite gewichen und können per Tastendruck durchgeblättert werden.

Hier könnt ihr euch den Livestream anschauen, in dem unter anderem das neue Menü vorgestellt wurde:

Die Begeisterung hält sich in Grenzen

Neben einiger Überraschung von Fans, die nicht mit einem Redesign gerechnet haben, finden sich vor allem kritische und spöttische Kommentare (via Reddit ) wieder. Dazu gehört auch die Auffassung, dass die neue Änderung eine Verschlechterung zu vorher sei und das, obwohl das bisherige Menü auch schon nicht sonderlich gut ankam.

„Jedes Mal, wenn sie den Homescreen verändern, trauere ich dem alten Homescreen hinterher … den ich schon nicht leiden konnte.“

Auch auf anderen Plattformen wie TikTok finden sich entsprechende Memes und Reaktionen. In den Kommentarspalten werden zwar auch vereinzelt positive Aspekte herausgestellt, wie die Idee, die zuletzt genutzte Familie in den Mittelpunkt zu stellen, aber insgesamt fällt die Stimmung ähnlich verhalten aus.

Besonders häufig kritisiert wird die Farbwahl aus dem blauen Hintergrund und der grünen Fläche, auf der nun die zuletzt genutzte Sim-Familie steht. Der weite, angedeutete Raum wirkt laut einiger Kommentare zu leer, kalt und wenig einladend.

„Ich finde die Farben, die sie benutzen, sehen immer aus wie aus einem unfertigen Spiel. Ich mag es mehr als das vorherige, aber es könnte noch mehr Änderungen vertragen.“ „Ich mag den dunkleren Hintergrund, aber alles in allem sieht es so … altmodisch aus” „Es ist, ehrlich gesagt, abscheulich“ „Es sieht sooo kindisch aus, wie ein Mobile-Spiel”

Bei bunten, kräftigen Farben und einer Mobile-ähnlichen Anmutung ist wenig überraschend auch der Fortnite-Vergleich nicht weit. Inwiefern der Fortnite-Look automatisch als negativ bewertet werden sollte, sei mal dahingestellt. Im Falle des Sims-Menüs dürften die häufigen Vergleiche mit Epics Mega-Hit allerdings nicht wohlwollend gemeint sein.

Probleme mit Mods

Wenn ihr mit Mods wie Whicked Whims spielt, wird es besonders spannend. Die beliebte Fan-Erweiterung für erwachsenen 18+ Content kann nämlich dafür sorgen, dass eure Figuren beim Ausschalten des Spiels beispielsweise komplett nackt schlafen.

In diesem Fall seht ihr dann womöglich euren gesamten Haushalt beim nächsten Spielstand enthüllt im Hauptmenü herumlungern. Gemeinsam mit deaktivierten Community-Inhalten könnten euch eure Sims auch so begrüßen, wie bei diesem Beispiel.

Der Fairness halber ist es weder das erste Mal noch wird es das letzte Mal sein, dass sich eine Community mit Änderungen an Menüstrukturen anfangs schwertut. Diese Lehre musste etwa kürzlich erst das deutsche Entwicklerstudio Crytek mit ihrem Multiplayer-Shooter Hunt: Showdown ziehen, als nach der Einführung eines neuen Hauptmenüs die Fanbase wochenlang brannte.

Was denkt ihr: Gefällt euch das neue Hauptmenü oder hättet ihr lieber die alte Version zurück?