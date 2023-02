Die Sims 5 wird kein MMO und ihr könnt es auch ganz alleine spielen

Die Sims 5 soll Multiplayer-Funktionen und damit ein echtes Novum gegenüber dem Vorgänger bekommen. Nur wie das Ganze dann funktioniert, war bisher noch nicht so richtig klar. Weil offenbar einige Fans befürchten, dass sie eine Art MMO erwarten könnte, beruhigt Game Director Grant Rodiek in einem Stream. Nein, Die Sims 5 oder Project Rene wird kein MMO. So soll der Multiplayer ablaufen.

Die Sims 5: Ihr könnt euch aussuchen, ob ihr allein oder gemeinsam spielen wollt

Singleplayer-Fans brauchen keine Angst haben: Wir wissen zwar noch nicht genau, wie sich Die Sims 5 spielen wird, aber es gibt jetzt einige neue Details über den Multiplayer-Aspekt von Project Rene. Der dürfte vor allem diejenigen beruhigen, die um ihr Singleplayer-Dasein fürchten.

Es wird kein MMO, erklärt Game Director Grant Rodiek:

Eine Sache, die ihr im Kopf behalten könnt, ist, dass Project Rene kein MMO ist. Es ist kein öffentlicher, geteilter Raum, in dem alles, was ihr tut, immer gemeinsam mit anderen Leuten ist." (via: GamesRadar)

Was ist es dann? Offenbar planen die Macher*innen von Die Sims 5 aka Project Rene momentan, die Multiplayer-Aspekte komplett optional zu halten. Wer will, kann auch einfach weiterhin wie gewohnt ganz allein vor sich hin spielen. Wer dann aber doch einmal den Drang nach Gesellschaft verspürt, soll dem unkompliziert nachgehen können:

"Du könntest alleine Spielen, zu deinen Bedingungen, aber wenn du willst, kannst du auch wieder zu deinen Bedingungen andere einladen, um mit dir zu spielen. Das ist die Struktur, die wir verfolgen und wir denken, dass das wirklich cool und perfekt für Die Sims ist."

Wann erscheint Die Sims 5?

Falls ihr jetzt darauf hofft, schon bald mit euren Freund*innen gemeinsam Die Sims spielen zu können, müssen wir euch enttäuschen. Bis Die Sims 5 aka Project Rene kommt, dauert es laut dem Game Director noch mehrere Jahre.

Wenn Die Sims 5 dann erscheint, wird es ein Cross-Plattform-Titel. Ihr könnt nicht nur auf dem PC, sondern zum Beispiel auch auf iOS und Android, also Tablets oder Smartphones spielen. Dabei soll die PC-Fassung nicht unter der Mobile-Version leiden, sondern die ganze, reichhaltige Erfahrung bieten, die wir gewohnt sind.

Was haltet ihr von der Multiplayer-Planung? Hättet ihr euch vielleicht sogar ein MMO gewünscht?