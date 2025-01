Halo und Co. - Diese Xbox-Blockbuster sollen im Jahr 2025 auch für PS5 und Switch 2 erscheinen

Die Master Chief Collection soll angeblich auch auf der PS5 und der Switch 2 veröffentlicht werden.

Es ist mittlerweile ein knappes Jahr her, dass Microsoft ankündigte, vier ehemalige Xbox-Exclusives auch auf andere Konsolen zu bringen. Auch Indiana Jones und der Große Kreis bekommt im Frühjahr 2025 eine PS5-Umsetzung. Doch bei diesem Titel wird es offenbar nicht bleiben.

Die beiden Branchen-Insider Nate The Hate und Jez Corden (Windowscentral) haben nun unabhängig voneinander einige weitere Titel ins Spiel gebracht, die in diesem Jahr für die PlayStation 5 und die neu auf den Markt kommende Switch 2 kommen sollen.

Dabei handelt es sich um folgende Titel:

Wie realistisch ist das?

Zunächst mal: Microsoft hat die oben stehenden Titel bislang nicht als Umsetzungen für PS5 und Switch 2 bestätigt, es handelt sich also bislang nur um Gerüchte. Denkbar ist es aber durchaus, dass wir diese Titel zukünftig auch auf anderen Plattformen gesehen.

Schließlich hat Microsoft im letzten Jahr mehr als deutlich gemacht, dass man "Xbox" mehr denn je als Plattform begreift und viele Spiele einer möglichst breiten Zielgruppe zur Verfügung stellen will. Xbox-Chef Phil Spencer sagte zudem Ende 2024, dass es "keine roten Linien" bezüglich Spielen geben würde, die für einen Port auf andere Konsolen in Frage kommen.

Speziell zu Halo und Gears of War-Auftritten auf PS5 gab es in der Vergangenheit bereits mehrfach Gerüchte. Mit der Ultimate Edition des ersten Gears of War sowie der Master Chief Collection würden zudem nicht die jeweils aktuellsten Serienvertreter den Sprung auf die anderen Plattformen schaffen.

Während die Multiplattform-Strategie von Microsoft im Jahr 2025 also weitergehen könnte, gibt es laut Nate the Hate offenbar auch einen ehemals PlayStation-exklusiven Titel, der in diesem Jahr angeblich seinen Weg auf die Microsoft-Konsole finden wird. Es handelt sich um das Final Fantasy 7 Remake, das vor knapp 5 Jahren für die PS5 erschien. Die Zeit wird zeigen, ob die Branchen-Insider recht behalten.

