Xbox-Spiele auf anderen Konsolen, Hardware-Pläne und mehr: Was im Xbox-Business Update bekannt gegeben wurde

Die drei Xbox-Oberen von Microsoft bezogen in einem Podcast Stellung zur Xbox-Zukunft.

Die Gerüchteküche brodelte in den letzten Wochen bezüglich der Xbox gewaltig. Jetzt nahmen Phil Spencer (Head of Xbox), Sarah Bond (President of Xbox) und Matt Booty (President of Game Content and Studios) im Rahmen einer knapp 22-minütigen Spezialausgabe des Xbox-Podcasts Stellung zu den Gerüchten und erklärten ihre Vision der Xbox-Zukunft.

Die wichtigsten Aussagen aus dem Podcast im Überblick:

4 ausgewählte Xbox-exklusive Spiele erscheinen auch für PS5 & Nintendo Switch

Xbox soll noch mehr ein nicht an einzelne Geräte gebundenes Ökosystem werden

Generelle Strategie ändert sich nicht

Hardware soll weiterhin ein "Flaggschiff" für Xbox sein

Zum Weihnachtsgeschäft wird es Hardware-Neuigkeiten geben

Die nächste Xbox-Konsolengeneration soll den "größten technischen Sprung bieten, den man je in einer Hardware-Generation gesehen hat"

Außerdem: Activision-Blizzard-Spiele kommen bald in den Game Pass, Diablo 4 bereits am 28. März.

1:08 Diablo 4 sieht sogar als Live-Action-Trailer richtig gut aus

Spiele und Exklusivität: Eine Handvoll Titel

Die Gerüchte um eine Starfield-Exklusivität hatte Gerüchtelawine ins Rollen gebracht, Phil Spencer nahm diesen aber direkt zum Beginn des Podcasts den Wind aus den Segeln.

Denn zunächst sollen lediglich 4 vormals Xbox-exklusive Spiele auf andere Konsolen wie PS5 und Nintendo Switch wandern.

Welche das sind, ist allerdings noch unklar. Daraus machte Phil Spencer im Podcast zumindest ein Geheimnis, mit der Begründung, den entsprechenden Studios die Ankündigung zu überlassen.

Der Xbox-Chef grenzte die Möglichkeiten allerdings schon einmal ein:

2 der Titel sollen "Community-driven"-Spiele sein, also Titel mit einer großen Playerbase

die 2 anderen sind "kleinere Spiele", also offenbar keine AAA-Produktionen

Indiana Jones und der große Kreis und Starfield sind übrigens nicht unter diesen vier Spielen, diese schloss Spencer auf Nachfrage definitiv aus.

Warum macht Microsoft das? Laut Phil Spencer zahlt das vor allem auf die generelle Strategie ein, die eigenen Spiele für ein möglichst großes Publikum verfügbar zu machen. Aus den 4 Releases könne das Xbox-Team lernen und weitere Schlüsse ziehen.

Außerdem: Matt Booty kündigte für das Jahr 2024 "10 große Releases" an, einige davon sollen auf dem großen Showcase im Juni enthüllt werden.

Generelle Strategie ändert sich nicht

Die Xbox-Oberen ließen im Podcast keinen Zweifel daran, wie sie Xbox zukünftig sehen. Statt an einzelne Geräte gebundene Titel, sollen Spiele zukünftig mehr denn je einer möglichst großen Spielerschaft zugänglich gemacht werden. Xbox soll noch mehr als Plattform und weniger als einzelne Hardware wahrgenommen werden.

Alle Anstrengungen und großen Investitionen wie der Activision Blizzard-Kauf würden genau auf dieses Ziel einzahlen. Ein Ziel übrigens, dass Microsoft schon seit einigen Jahren ausgibt, wie Spencer und Co. noch einmal betonten, sie erinnerten unter anderem an Slogans wie "When everybody plays, we all win".

Cross-Plattform ist für Microsoft die Devise, das wurde erneut mehr als deutlich. Nur mit dieser Strategie könne das Unternehmen weiter wachsen.

Von wegen tot: Das plant Microsoft im Hardware-Bereich

Einige Gerüchte malten die Xbox-Hardware-Zukunft bereits in den schwärzesten Farben, doch auch hierzu gab es im Podcast klare Aussagen.

Das Hardware-Geschäft wird nicht eingestellt, stattdessen stellte Sarah Bond bereits für das Weihnachtsgeschäft Neuigkeiten in diesem Bereich in Aussicht – ohne aber konkret zu werden. Hardware sei weiterhin ein wichtiges "Flaggschiff" für Xbox.

Außerdem denkt man bei Microsoft schon jetzt an die nächste Xbox-Generation. Bei dieser sei man laut Bond bereits darauf fokussiert, den "größten technischen Sprung zu bieten, den man je in einer Hardware-Generation gesehen hat". Auch hier gab es allerdings keine Details.

Hat euch das Business Update überrascht? Oder ist es so gekommen, wie ihr vermutet hattet?