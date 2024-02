Halo und Co. auf PS5 und Switch: Laut Gerücht sind selbst legendäre Xbox-Marken vor Ports nicht sicher

Kehrt der Master Chief der Xbox-Exklusivität den Rücken? Mittlerweile gibt es einige Hinweise darauf.

Passt Microsoft seine Strategie an und bringt zukünftig vormals Xbox-exklusive Spiele auch auf PS5, Switch und Co.? Genau dieses Gerücht geht gerade um und wird mittlerweile von immer mehr Insider-Quellen bestätigt. Was mit Starfield begann, weitete sich schnell auf andere Spiele wie Hi-Fi Rush oder Hellblade 2 aus.

Das sind alles vergleichsweise neue Titel. Doch offenbar werden auch echte Xbox-Legenden, die seit Jahrzehnten fest mit der Marke verbunden sind, als Port-Kandidaten für alle Plattformen gehandelt.

Dazu zählt auch die Gears of War-Serie, die bislang ausschließlich auf Xbox-Konsolen und dem PC gezockt werden konnte und zukünftig auch auf PS5 und Co. erscheinen könnte.

7:52 Gears 5 im Testvideo - Der spektakulärste Shooter des Jahres - Der spektakulärste Shooter des Jahres

Xbox-Maskottchen bald auf allen Plattformen?

"Getoppt" wird das allerdings von einer Serie, die wie kaum eine andere für "Xbox" steht. Halo, dessen Hauptcharakter Master Chief lange Zeit so etwas wie das inoffizielle Xbox-Maskottchen war, könnte in der Zukunft ebenfalls auf allen Plattformen spielbar sein.

Und dafür gibt es neben den aktuellen Gerüchten auch einen wirklich konkreten Anhaltspunkt. Halo-Entwickler 343 Industries sucht aktuell über eine öffentlich einsehbare Stellenausschreibung einen Lead Game Systems Designer. In der Anzeige heißt es wörtlich:

"Legen Sie klare Design-Ziele und -Leistungen fest und konzentrieren Sie das Systemdesign-Team darauf, ein hochwertiges, kohärentes Erlebnis für alle Spieler auf allen Plattformen zu schaffen."

Dass "alle Plattformen" passt verblüffend gut zu den aktuellen Gerüchten. Und macht das, was für viele lange Zeit undenkbar schien, ein bisschen wahrscheinlicher.

Plattformöffnung könnte eine neue Chance bedeuten

Die Halo-Marke hat in den vergangenen Jahren stark an Strahlkraft verloren. Insbesondere der bislang letzte Teil Halo Infinite war zwar prinzipiell ein tolles Spiel, allerdings vergeigten Microsoft und 343 Industries den Service-Ansatz, der den Titel eigentlich lange Zeit am Leben halten sollte.

Eine Öffnung der Plattformgrenzen wäre für Xbox-only-Besitzer*innen sicherlich schmerzhaft, könnte aber auch eine neue Chance für die Serie bedeuten, die insbesondere während des zweiten (Release 2004) und dritten (Release 2007) Teils in voller Blüte stand – das ist allerdings auch schon fast 20 Jahre her.

Ob es wirklich so kommt, ist noch nicht offiziell bestätigt, bis zu konkreten Fakten müssen wir uns allerdings auch nicht mehr allzu lange gedulden. Xbox-Chef Phil Spencer hat für die nächste Woche ein "Business Update" in Aussicht gestellt, in dem die drängendsten Fragen geklärt werden dürften.

Was wäre ein Halo auf PlayStation für euch: Sakrileg oder neue Chance?