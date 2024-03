Dieses Mario-Level hat noch keiner geschafft - kurz vor der Abschaltung will die Community jetzt doch noch 100 Prozent erreichen

Super Mario Maker wird Anfang April abgeschaltet – ein Level wurde bislang noch nicht geschafft.

Im Jahr 2015 veröffentlichte Nintendo mit Super Mario Maker einen umfangreichen Editor, der den Bau von eigenen Jump&Run-Levels erlaubte, die sich zudem online teilen ließen. Zahlreiche, teils unglaublich knifflige Kreationen entstanden dabei und wurden von einer treuen Community fleißig gespielt und bewertet.

Doch Anfang April – genauer gesagt am 8. des Monats – wird Nintendo bei Mario Maker den Stecker ziehen. Dann gehen die Server für das Spiel offline und sämtliche Level-Kreationen werden dann im Nirvana verschwinden. Ein paar Wochen bleiben also noch, um noch einmal in die teils spektakulären Level einzutauchen.

Und genau das hat eine Gruppe mit dem Namen "Team 0%" vor. Sie will nämlich bis zur Abschaltung sämtliche Mario Maker-Level nicht nur spielen, sondern auch schaffen. Und das hat bislang schon zu 99,99 Prozent geklappt. Nur ein einziges Level steht dem Erfolg des Teams noch im Weg.

Sägeblatt-Albtraum ist eigentlich in knapp 10 Sekunden schaffbar - eigentlich

Und das ist ein wahrhaft harter Brocken. "Trimming the Herbs" – so heißt das Level – ist tatsächlich die einzige Mario Maker-Kreation, die noch NIE geschafft wurde. Wobei das nicht ganz richtig ist. Denn um ein Level zu veröffentlichen, muss man es im Editor selbst abschließen.

Ersteller Ahoyo schaffte das, was nach ihm bislang niemand anderem gelang. Und teilte den Run auf YouTube. Hier könnt ihr ihn anschauen:

Ganz schön schwer oder? Insbesondere die vielen rotierenden Sägeblätter machen den eigentlich ziemlich kurzen Abschnitt nahezu unmöglich. Hier muss wirklich alles stimmen, um das Level abzuschließen.

Die Community wird es weiterhin versuchen. Und einer davon ist besonders nah dran: Streamer LilKirbs hat auf seinem Kanal jedenfalls schon einige Clips von – bislang gescheiterten – Versuchen veröffentlicht. Er und viele andere wollen vor April dafür sorgen, dass die Ausnahme keine bleiben wird.

Falls ihr übrigens zum ersten Mal von Mario Maker hört und jetzt denkt: "Das Konzept klingt aber cool, das hätte ich gerne gespielt" müsst ihr nicht traurig sein. Denn mit Mario Maker 2 gibt es seit 2019 einen Nachfolger für die Nintendo Switch mit gleicher Spielidee und noch umfangreicherem Editor. Und der bleibt natürlich auch nach der Server-Abschaltung spielbar.

