Super Mario Maker: Wenige Wochen bevor es abgeschaltet wird haben Fans doch noch alle Level geschafft - aber nur, weil ein Creator geschummelt hat

In Super Mario Maker und Super Mario Maker 2 könnt ihr eigene, besonders schwierige Level erstellen.

Es dauert nicht mehr lange, dann gehen bei Super Mario Maker die Lichter aus. Aber vorher wollen einige Fans, die sich Team 0% nennen, noch alle Levels schaffen, die von Ersteller*innen online veröffentlicht worden sind. An einem einzigen letzten haben sie sich bisher die Zähne ausgebissen und wir wissen jetzt auch, warum: Der ursprüngliche, erfolgreiche Run des Erstellers stammte nicht von ihm selbst, sondern von einem sogenannten TAS-Bot.

Das Wichtigste in Kürze: Nintendo schaltet am 8. April die Server für Wii U- und 3DS-Spiele ab.

Team 0% versucht vorher noch, alle online veröffentlichten Levels in Super Mario Maker zu meistern.

Ein bisher unschaffbares Level entpuppte sich als TAS-Fake, wie der Schöpfer zugegeben hat.

Er hat allerdings auch ein anderes Level auf diese Art veröffentlicht, das die Community bereits schaffen konnte.



Super Mario Maker-Fans können endlich Abschied feiern: Das letzte unschaffbare Level war ein TAS-Fake

Darum geht's: Nintendo stellt die Server ab, und zwar am 8. April und für alle Wii U- und 3DS-Spiele. Die können dann überhaupt nicht mehr online gespielt werden. Das wiegt bei Titeln wie Super Mario Maker natürlich besonders schwer. Aber zum Glück gibt es noch Super Mario Maker 2 für die Nintendo Switch:

So funktioniert Mario Maker: Ihr bastelt nach Herzenslust 2D-Mario-Levels und stellt eure Kreationen anschließend online, damit sie auch von anderen Fans gespielt werden können. Allerdings müssen die Levels vorher einmal von euch selbst erfolgreich absolviert worden sein. Das soll sicherstellen, dass keine unmöglichen Level online gehen.

Dieses Mario-Level hat keiner geschafft: Es gab aber eben doch ein scheinbar unmögliches Level im altehrwürdigen Super Mario Maker für die Wii U. Team 0% wollte bis zur Abschaltung alle Levels absolvieren und hat das bei Trimming the Herbs einfach nicht hinbekommen.

Aber angeblich soll das der Schöpfer des Levels selbst geschafft haben und hier könnt ihr euch sogar ein Video von diesem erfolgreichen Durchgang ansehen:

Jetzt wissen wir aber: Dieser Run hier ist nur mit Hilfe sogenannter TAS-Software entstanden. TAS steht für Tool-Assisted-Speedrun und bedeutet, dass hier eine Software darauf programmiert wurde, perfekt Super Mario zu spielen. Das hat der Editor des Levels nun selbst verraten, der dafür eine gemoddete Wii U genutzt hat.

Es ist also rein theoretisch schon möglich, dieses Level abzuschließen, aber nur, wenn ihr 20 perfekt getimete Sprünge hintereinander schafft. Für sogenannte frame-perfect Sprünge müsst ihr allerdings genau den richtigen Sekundenbruchteil für eure Eingaben treffen – etwas, das normalerweise eben nur eigens darauf getrimmte Programme hinbekommen.

Jetzt wird gefeiert: Die Super Mario Maker-Fans haben dementsprechend noch einmal ganz offiziell festgestellt, dass dieser Level-Upload illegitim ist und nicht zählt.

Das heißt, dass alle normalen Level bereits vor einiger Zeit geschafft wurden. Das letzte war passenderweise The Last Dance, was nicht weniger beeindruckend ist und das ihr euch hier ansehen könnt:

Besonders kurios: Der Mensch hinter Trimming the Herbs hat zugegeben, dass er nicht nur dieses eine Level mit Hilfe eines TAS-Bots durchgespielt hat. Es gab noch einen anderen Upload von ihm, der auf den Namen Bombs5 hört. Dieses Level wurde vom Creator selbst nicht erfolgreich absolviert, aber die Super Mario Maker-Fans haben es trotzdem geschafft.

Jetzt packt sie der Ehrgeiz: Selbstverständlich versuchen die Team 0%-Spieler*innen jetzt noch weiter, auch das Trimming the Herbs-Level noch zu meistern. Immerhin ist bis zum 8. April immer noch ein bisschen Zeit und sie wissen bereits, dass sie es als Community schon einmal geschafft haben, ein unmöglich scheinendes Level doch zu bezwingen. Vielleicht klappt das ja noch einmal.

Abgefahren, oder? Was war euer größter Erfolg, wenn es um Super Mario Maker geht?