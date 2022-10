Super Mario Bros. 5: Fan bastelt 7 Jahre lang am 2D-Mario und ihr könnt es selbst spielen

2012 kam mit New Super Mario Bros. U das letzte richtige 2D-Jump&Run mit dem Klempner auf den Markt. Seitdem herrscht Ebbe. Wem es nach neuen 2D-Level dürstet, muss auf die Fan-Kreationen in Super Mario Maker und Super Mario Maker 2 zurückgreifen. Und tatsächlich gibt es in all dem Gewühl jetzt ein neues Mario-Erlebnis, das sich Fans der NES- und SNES-Mariospiele unbedingt anschauen sollten: Super Mario Bros. 5, ein Fan-Projekt, womit sich der New Yorker MedroidMike64 einen Kindheitstraum erfüllt hat, wie er uns gegenüber in einem kleinen Interview verriet.

Ein klassisches Mario mit ein paar Besonderheiten

Super Mario Bros. 5 ist als Fan-Projekt zwar kein offizieller Nachfolger, aber es kommt dem schon sehr nahe. Es ist als klassisches 2D-Mario konzipiert, das eine Hommage an die NES- und SNES-Titel sein soll. Ein paar besondere Extras gibt es trotzdem, um das klassische Jump&Run-Gameplay zu erweitern und das Spiel so noch interessanter zu machen.

So hüpfen und springen wir mit Mario & Co. nicht nur durch die 40 zweidimensionalen Level in acht Welten, wir bekommen es auch mit den sieben Koppalingen als Bossgegner, Parcourrätsel und einzigartigen Kursen zu tun, beispielsweise ein Luftschiff, das ihr unter den Weltenbeispielen in einem kleinen Clip seht:

Fast Eintausend Stunden harte Arbeit

Super Mario Bros. 5 ist also nicht nur irgendein Level, es ist ein Spiel im Spiel, in das MedroidMike64 sieben Jahre lang "viel Blut, Schweiß und Tränen" gesteckt hat. 2015 in Super Mario Maker gestartet, zog er später in den 2019 erschienenen Nachfolger um, was aber gar nicht so einfach war. Der Umzug war sogar seine größte Herausforderung:

Die größte Herausforderung war, die Kurse manuell Block für Block von der Wii U auf die Switch zu übertragen. Auch das Entfernen einiger veröffentlichter Kurse vom Server, damit ich sie weiter bearbeiten konnte, war schwierig. Dabei habe ich viele "Likes" verloren.

Die sieben Jahre Arbeit sind dabei aber nur ein übergeordneter Wert. Uns hat er verraten, dass seine Spielzeit bei Super Mario Maker auf der Wii U bei etwa 330 Stunden liegt. Bei Super Mario Maker 2 kommt er auf satte 615 Stunden. Zusammen ergibt das an die 945 Stunden, wovon er "ungefähr 99 Prozent mit der Erstellung der Kurse verbracht" hat.

Aber warum all diese Mühe? Es war schon seit der Kindheit der Traum von MedroidMike64, ein eigenes Mario-Spiel zu entwickeln. Als Super Mario Maker herauskam, wurde damit ein Traum für ihn war. "Aber erst als das World Creator-Update für SMM2 erschien, konnte mein Traum tatsächlich Wirklichkeit werden", verriet er uns. Das ermöglicht es nämlich, die einzelnen Level auf Weltkarten zusammenzufassen, wodurch erst ein "Spiel" wie Super Mario Bros. 5 entstehen kann.

So könnt ihr Super Mario Bros. 5 spielen: Wer die 40 Level von MetroidMike64 spielen will, kann das über das Baukastenspiel Super Mario Maker 2 auf der Nintendo Switch tun. Das Spiel im Spiel findet ihr unter der ID 0G9-XN4-FNF.

Noch mehr Mario Maker 2-Herausforderungen

