Dieses Switch-Gadget könnte perfekt für alle sein, denen das Display zu klein ist

Der Up-Switch Orion liefert ein gewaltiges 11,6 Zoll-Display. Kostenpunkt: Knapp 200 Dollar.

Ein Grund für den riesigen Erfolg der Nintendo Switch ist ohne Frage die hervorragende Portabilität der Konsole. Dank angenehmer Abmaße und Gewicht lässt sich die Konsole ohne große Probleme mitnehmen und unterwegs nutzen. Der Kompromiss ist dabei natürlich ein vergleichsweise kleiner Bildschirm, der abhängig vom Modell bei 6,2 Zoll (Standard-Verison), bzw. 7 Zoll (OLED-Variante) misst.

Dementsprechend wird es sicher einige geben, die sich auch unterwegs hin und wieder ein großeres Display wünschen und genau für die könnte das Orion-Display von der Firma Up-Switch eine Lösung sein. Das Gadget wurde im Jahr per Crowdfunding finanziert und ist auf der Seite von Up-Switch für einen Preis von knapp 200 Dollar erhältlich.

Ein Riesenbildschirm, der aber auch einen Riesenakku braucht

Was ist das Orion-Display: Einfach gesagt ein größerer Monitor für die Nintendo Switch, der gleichzeitig auch als Dock fungiert. Die Konsole wird über eine Klappe auf der Rückseite eingesetzt und dann mit dem Gerät verbunden, ähnlich also wie ein Dock. Die Joy-Con finden an der Seite Platz, am Gehäuse gibt es die bekannten Knöpfe wie die Regulierung der Lautstärke oder den Power-Knopf. Das sieht dann bei der Benutzung zwar etwas seltsam aus, soll laut den im Netz zu findenden Reviews aber ganz gut funktionieren.

Die portable Nutzung des Orion-Displays etwas seltsam aus, soll aber ganz gut funktionieren. (Quelle: up-switch.com)

Wie groß ist der Monitor? 11,6 Zoll. Das klingt zwar nicht nach deutlich mehr, ist es aber. Die Displayfläche ist im Vergleich zu den bisherigen Modellen mehr als doppelt so groß, was sich beim spielen natürlich stark bemerkbar macht. Dank HDMI-Eingang können auch andere Geräte (z.B. eine PlayStation oder Xbox) an den Orion angeschlossen werden.

Wie funktioniert die Stromversorgung? Über USB-C. Voraussetzung ist der Anschluss an eine Stromquelle, unterwegs bedeutet das dann, dass eine entsprechend starke Powerbank benutzt werden muss, die nicht im Lieferumfang des Orion-Monitors ist.

Das sagen die Reviews im Netz

Im Internet finden sich bereits ein paar Tests des Up-Switch Orion, die Meinungen fallen gemischt aus. Während sich der Gadgeteer beispielsweise zu großen Teilen zufrieden zeigt und etwa die Portabilität und Vielseitigkeit lobt, fällt das Urteil bei Review Geek verhaltener aus. Dort wird unter anderem die Displayqualität und die Verarbeitung kritisiert, die gerade bei der Benutzung durch Kinder Probleme machen könnte.

Ein Blindkauf für alle, die auf der Suche nach einer Lösung für einen größeren Switch-Bildschirm sind, ist Orion also sicherlich nicht – vor allem zu dem Verkaufspreis von knapp 200 Dollar. Aber trotzdem eine Option für alle, die sich unterwegs nicht auf die maximel 7 Zoll der Standard-Modelle verlassen wollen.

Habt ihr Erfahrungen mit dem Up-Switch Orion? Könnt ihr das Gerät empfehlen?