So sehen Tai und Matt aus Digimon als Erwachsene aus - und in diesem neuen Anime-Format könnt ihr die beiden sehen

Tai und Matt sind zwei richtige Streithähne, wachsen aber gemeinsam durch ihre Abenteuer.

Anders als bei so manch anderen Anime-Protagonist*innen geht der Lauf der Zeit an den Held*innen aus Digimon nicht spurlos vorbei. So sind die Digiritter aus Digimon Adventure bereits im darauffolgenden Anime ein Stückchen gealtert – etwas, das sich bis heute so gehalten hat. Eine neue Konzeptzeichnung zeigt euch nun Tai und Matt in ihrer bisher ältesten Version: als Erwachsene.

Tai und Matt als Erwachsene

In diesem Jahr soll mit Digimon Adventure Beyond ein neues Projekt erscheinen, das die Digiritter des ersten Animes erneut auf die Bildfläche bringt. Zuletzt sind sie im Film Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna vorgekommen, der die Handlung rund um Tai und Co. eigentlich abschließen sollte.

Dem ist aber doch nicht so, da die Digiritter nicht nur wieder zurückkehren, sondern dabei ein weiteres Stück gealtert sind. Während die Protagonist*innen sich in Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna in den frühen 20er-Jahren befunden haben und damit junge Erwachsene waren, sollen sie inzwischen noch ein Stückchen weiter gealtert sein.

So sehen Tai und Matt als (ältere) Erwachsene aus:

Was ist Digimon Adventure Beyond und worum geht es?

Digimon Adventure Beyond ist weder eine Anime-Staffel noch ein Film. Tatsächlich handelt es sich dabei um eine Reihe von Musikvideos, die eine Geschichte nach den Ereignissen von Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna erzählen.

Tai und Matt stehen dabei im Mittelpunkt und treffen wieder ihre beiden Partnerdigimon Agumon und Gabumon.

Mehr ist über das kommende Anime-Projekt bislang nicht bekannt. Die Musikvideo-Reihe rund um die Wiedervereinigung von Digiritter und Partnerdigimon soll jedoch bereits am 20. März 2025 auf der Digimon Con 2025 erscheinen.

Obwohl der Film Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna wie das Ende der Abenteuer von Tai und Co. ausgesehen hat, könnten die Musikvideos Inhalte zeigen, welche die geliebten Charaktere zu einem späteren Zeitpunkt erneut auf die Fernsehbildschirme oder sogar Kinoleinwände holen.

An der Stelle sind wir wie immer gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Freut ihr euch über neue Digimon-Inhalte mit bekannten Digirittern oder seht ihr lieber neue Gesichter wie beispielsweise im Anime Digimon Ghost Game?