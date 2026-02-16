Digimon-Fan enthüllt, dass er das Digimon-Alphabet lesen kann und offenbart, was für eine versteckte Nachricht im Manga geschrieben stand

Ein Digimon-Fan entschlüsselt eine lange Inschrift im Fusion-Manga. Die übersetzte Steintafel entpuppt sich als augenzwinkernde Botschaft der Mangaka über Lesen, Lernen und Hunger.

Jusuf Hatic
16.02.2026 | 08:02 Uhr

"Was ist das nutzloseste Wissen, das ihr über Digimon habt?" Auf diese einfache Frage auf der X-Plattform meldete sich "victory_taste" mit einem Fundstück, das vielleicht nicht nützlich für das Verständnis der Serie, aber umso interessanter ist.

Denn im "Fusion"-Manga versteckt sich eine Steintafel mit einer langen Botschaft, die im Digimon-eigenen Alphabet geschrieben wurde. "victory_taste" hat nicht nur das Alphabet übersetzt, sondern auch gleich diese Nachricht entschlüsselt - heraus kam eine nicht ganz ernstgemeinte Nachricht der Autorin.

"Ich hätte gern etwas zu essen"

Zunächst einmal die Grundlagen: Wie ein Beitrag von "Wendigorm_" erklärt, basiert das als Digimoji bekannte Alphabet grundsätzlich aus verschiedenen Kana-Symbolen.

Daraus lässt sich das gesamte Digimon-Alphabet schlicht zuerst in japanische, anschließend in lateinische Schriftzeichen umwandeln.

Genau so dürfte auch victory_taste bei der Übersetzung der Digimon-Steintafel aus dem Fusion-Manga vorgegangen sein, die folgende Botschaft der Autorin Yuki Nakashima ergibt:

Lernt englische Wörter, anstatt solche Sachen zu lesen. Wenn ihr solche Digimon-Zeichen lesen könnt, dann könnt ihr auch Englisch und schwierige Kanji lesen. Ihr könnt sogar Literatur lesen! Übrigens, ich habe Hunger, bitte gebt mir etwas zu essen und zu trinken, ich kann euch nicht bezahlen, aber danke trotzdem.

Den Tamagotchi-Fans unter euch dürfte das Digimon-Alphabet übrigens bekannt vorkommen: Wie "AshtonMonitor" feststellt, handelt es sich bei DigiMoji einfach nur um "schärfere" Versionen der Tamagotchi-Schrift. Dieselben Schriftzeichen finden sich bereits seit der allerersten Digimon-Staffel im Anime wieder – unter anderem könnt ihr sie während Digitationen auf dem Digivice entdecken.

Na, und wie steht es bei euch so? Welches geheime Anime-Alphabet könnt ihr entschlüsseln?

