Spieler löst nach 27 Jahren endlich großes Tamagotchi-Mysterium und schaltet geheimen Charakter frei

Der Spieler schaltete einen geheimen Charakter frei, den so noch niemand kannte.

Als Kind der 90er-Jahre könnt ihr euch vielleicht noch an die quietschbunten Tamagotchis erinnern. Dabei handelt es sich um virtuelle Haustiere, die ständig versorgt werden müssen. Wenn wir uns nicht gut genug um die Wesen gekümmert haben, sind sie frühzeitig verstorben.

Je nach Tamagotchi gab es unterschiedliche Charaktere, die im virtuellen Zuhause versorgt werden mussten. Ein Fan hat es nach 27 Jahren geschafft, das Geheimnis eines ganz besonderen Charakters zu lüften. Die Community feiert ihn nun dafür (via 404 Media).

Tamagotchi-Fan löst 27 Jahre altes Rätsel

Um welches Rätsel ging es? Im Jahr 1997 erschien der Mothra Tamagotchi in Japan. Dieser lizensierte Tamagotchi wurde passend zum Release des Films „Rebirth of Mothra II“ auf den Markt geworfen. Darin geht es um eine gigantische Monster-Motte aus dem Godzilla-Franchise, die als Beschützerin der Erde gilt. Mit dem Tamagotchi ist es möglich, Mothra in verschiedenen Stadien großzuziehen.

Doch der Hobby-Züchter schaffte etwas, das in all den Jahren zuvor keinem gelungen war: Nachdem die Motte starb und ein neues Ei legte, schlüpften statt einer neuen Riesen-Motte plötzlich die Zwillinge Moll & Lora aus dem Ei.

Die Zwillinge sind eigentlich Feen, die sich um Mothra kümmern. So singen sie ihr Lieder vor, wenn sie noch ein Ei ist. Da die Motte nicht mit den Menschen kommunizieren kann, sind Moll & Lora ihr Sprechorgan.

Wie hat er es geschafft, sie freizuschalten? Er sagte, dass es kein Wunder sei, dass die Zwillinge bislang nie freigeschaltet wurden. Es mussten nämlich spezielle Bedingungen erfüllt werden:

Das Gewicht von Mothra musste zwischen 70 und 79 liegen

Es darf kein Fehler in der Pflege geschehen

Die Bedingung musste 80 Stunden gehalten werden

Jetzt musst die Riesen-Motte durch fünf Pflege-Fehler getötet werden, wobei Krankheit nicht dazuzählt

Der Prozess muss ein zweites Mal wiederholt werden, um Moll und Lora zu erhalten

Der gesamte Prozess hat ihn drei Wochen gekostet. Doch damit nicht genug: Er schaffte es nicht nur, Moll und Lora zu erhalten, sondern auch einen völlig versteckten Charakter.

Um welchen Geheimcharakter geht es? Der Spieler entwickelte ein wandelndes Grab der Mothra. Dieser „Charakter“ wird freigeschaltet, sobald die Bedingungen für Moll und Lora fünf Mal hintereinander erfüllt wurden. Er ist identisch mit den Statuswerten der Zwillinge und man kann mit ihm spielen, als sei er eine ganz normale Mothra.

Somit hatte der Spieler ein 27 Jahre altes Rätsel um einen geheimen Charakter gelöst. Er deutet an, dass es weitere Mysterien bei anderen Tamagotchis geben könnte, die immer noch darauf warten, entdeckt zu werden.

