"Das ultimative Crossover": Stardew Valley-Fan baut Links Haus aus Zelda BotW nach und es sieht fantastisch aus

Links Zelda BotW-Haus in Hateno ist an Gemütlichkeit kaum zu übertreffen. Es sei denn, wir verfrachten das Innere der Behausung einfach in die Spielwelt von Stardew Valley. Ein Fan beider Spiele zeigt auf Reddit, wie beeindruckend das gestaltet werden kann. Sogar mit Obergeschoss!

Beide Spiele versprühen cozy Wohlfühl-Vibes und sind einfach richtig gut. Da verwundert es wohl nur die Allerwenigsten, dass sich die Fan-Gemeinden von Stardew Valley und Breath of the Wild überschneiden. Insbesondere in Ersterem können wir unserer Fantasie und Kreativität freien Lauf lassen und das führt zu unglaublichen Inneneinrichtungen wie dieser hier.

Reddit-User Ney Britt aka hi_britty hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen erweiterten Schuppen in der Vanilla-Version von Stardew Valley entsprechend umzugestalten.

Besonders beeindruckend wirkt dabei, dass sogar das obere Stockwerk eingebaut wurde. In Stardew Valley sind dreidimensionale, mehrstöckige Bauten eigentlich nicht möglich, aber mit ein paar guten Ideen und den richtigen Einrichtungsgegenständen lässt sich zumindest eine hervorragende Illusion davon erzeugen.

Am besten seht ihr euch einfach selbst einmal an, wie das aussieht:

Mit unglaublich viel Liebe zum Detail wurden hier sogar die Waffenhalterungen nachempfunden, es gibt den Tisch in der Mitte und jede Menge Schränke. Dazu kommt eine Spielfigur, die Link wie ein Ei dem anderen gleicht. Aber auch die obere Ebene mit dem Bett und der Blumenvase auf dem Nachttisch hat es in diesen Build geschafft.

Das sorgt bei den Stardew Valley-Fans auf Reddit für große Begeisterung. Insbesondere der Ideenreichtum, mit dem das obere Stockwerk realisiert wurde, wird gelobt. DeVoro_1 schreibt zum Beispiel Folgendes:

"Die Illusion eines zweiten Stocks wirkt absolut überzeugend. Ich kann nicht richtig erkennen, wie du die 'Treppen' hinbekommen hast, aber du hast mich inspiriert!"

Auch die Kombination der beiden Spiele stößt auf sehr viel Gegenliebe. 4_v01d schreibt etwa:

"Ich bin ein großer Zelda-Fan und habe gerade mit meiner Freundin angefangen, Stardew zu spielen ... das ist das Beste!"

Viele andere Stimmen loben die Kreativität und das gute Auge für die kleinen Details. Eine Person nennt das Ganze sogar "das ultimative Crossover". Aber es gibt auch coole, konstruktive Kritik und einen ganz konkreten Verbesserungsvorschlag: Im Junimo-Katalog lassen sich nämlich auch Ton-Töpfe finden, die perfekt zur Zelda-Ästhetik passen. Die Erstellerin des Beitrags bedankt sich, freut sich und will welche einbauen.

Wie gefällt euch Links Hateno-Haus in Stardew Valley? Habt ihr schon mal etwas Ähnliches gebastelt?