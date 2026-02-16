Mehr Kraft bedeutet mehr Haare: Der "Super-Saiyajin Infinity" würde in Dragon Ball genau so aussehen, wie ihr ihn euch gerade vorstellt

Die verschiedenen Saiyajin-Stufen in Dragon Ball schalten nicht nur neue Kräfte für die Protagonist*innen frei, sondern in der Regel auch eine gänzlich neue Haarpracht. Von Super-Saiyajin 1 bis 3 äußert sich das in immer länger werdenden Haaren.
Dieser Logik folgend stellt sich die Dragon Ball-Community eine simple Frage: Wie würde Son Gokus Frisur aussehen, wenn die Super-Saiyajin-Zählung bis unendlich geht?
Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter
Ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, wie absurd der "Super Saiyajin Infinity" aussieht.
Auf der X-Plattform hat "hlovo_" einen hypothetischen Son Goku veröffentlicht, dessen Haare gefühlte 99 Prozent des Bilds einnehmen. So grenzenlos die Kampfkraft in dieser Form sein muss, so unerschöpflich sollte in diesem Fall auch der Vorrat an Haargel sein:
Link zum Twitter-Inhalt
Auslöser für den Beitrag von "hlovo_" war übrigens die Frage, was euer elfjähriges Ich so in der Google-Suche eingegeben hat.
Scheinbar haben damals einige Anime-Fans nach neuen, noch mächtigeren Formen von Son Goku gesucht, die über das einstige Limit des Super Saiyajin 3 hinausgehen – diese Art der Verwandlungen hat inzwischen nicht nur der Dragon Ball-Held bekommen:
Die Community selbst schwelgt angesichts der Eingangsfrage in Erinnerungen an Zeiten, in denen noch nicht gefühlt jeder zweite Handlungspunkt vorab geleakt wurde und sich solche Mythen wie der "Super Saiyajin 20" ungehindert verbreiten konnten.
"Mal ernsthaft, versteht ihr die Begeisterung, die mein 11-jähriges Ich spürte, als ich solche Sachen auf [...] Geocities (Anm. d. Red.: Ein Webhoster aus den Urzeiten des Internets) gefunden hab? Ich hatte keinen Referenzpunkt, ich dachte, das alles wäre Kanon. Toller Tag."
m3tro_gn0me via X
Die Fragen rund um solche Saiyajin-Transformationen sind damals wie heute die gleichen: Wie will man eigentlich eine solche Haarpracht zähmen – und steht die beim Kämpfen nicht im Weg?
Vielleicht fällt euch ja eine Lösung für die "unendlichen" Haare der erfundenen Saiyajin-Form ein – lasst sie uns in den Kommentaren wissen!
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.