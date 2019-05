Schafft die Digimon Story-Reihe bald den Sprung auf die Switch?

Nachdem ein spanischer Händler aus Versehen Titel und Releasedatum veröffentlichte, stehen die Chancen gut, dass bald das erste Digimon Story-Spiel auf der Switch erscheint. Digimon Story: Cyber Sleuth- Hacker's Memory soll schon am 30. Oktober im Handel erhältlich sein.

Wie wahrscheinlich ist ein Release?

Das ist durchaus realistisch. Zum einen erschien Hacker's Memory in Europa schon 2018 für die PS4 und ist also schon dementsprechend lokalisiert. Zum anderen hat das japanische Magazin V-Jump für seine Mai-Ausgabe bedeutende Digimon-News vorausgesagt, was ein Switch-Release definitiv wäre.

Und zu guter letzt sieht das Ganze tatsächlich nach einem Ausrutscher des Händlers und nicht nach einem gut gefälschten Leak aus.

Worum geht es in Hacker's Memory?

Hacker's Memory dreht sich, wer hätte es gedacht, um einen Hacker. Allerdings gerät der junge Keisuke Amazawa eher unfreiwillig in diese Rolle, weil er für ein Verbrechen verantwortlich gemacht wird, das er nicht begangen hat. Um seinen Ruf wieder reinzuwaschen, schließt er sich einem Hacker-Kollektiv an, das ihm Hilfe verspricht.

Hacker's Memory spielt zeitgleich zu Cyber Sleuth und enthält deswegen einen Großteil bereits bekannter Karten, fügt jedoch noch ein paar neue hinzu. Genau so sieht es bei den Digimon aus: von den 341 Monstern sind 92 noch nicht im Vorgänger Cyber Sleuth enthalten.

Anders als bei dem ebenfalls für die Switch angekündigten Digimon Survive handelt es sich hier nicht um ein taktisches Survival-Spiel, sondern um ein JRPG im klassischeren Sinne. In der 3rd-Person-Perspektive erkunden wir die Welt und stellen uns mit einem Team aus jeweils drei Digimon anderen Monstern.

Welche Art Digimon-Spiel würdet ihr euch auf der Switch wünschen?