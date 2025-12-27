Wann läuft Dinner for One im TV? Das sind die Sendertermine des Klassikers an Silvester 2025

Dinner for One ist ein absoluter Silvester-Klassiker. Wir zeigen euch, wann der Kurzfilm zum Ende des Jahres auf welchem Sender läuft.

Jonas Herrmann
27.12.2025 | 08:02 Uhr

Dinner for One ist in Deutschland ein echter Silvester-Klassiker.

Das Jahr 2025 neigt sich dem Ende entgegen und Silvester steht mal wieder vor der Tür. Jeder hat dabei vermutlich eigene kleine Rituale, für viele gehört aber der TV-Klassiker "Dinner for One" fest dazu. Wir haben alle Sendezeiten für euch herausgesucht.

Wann und wo läuft Dinner for One im Free-TV?

Der knapp 18 Minuten lange Sketch rund um Miss Sophies 90. Geburtstag und ihren Butler James, der stellvertretend für die vier verstorbenen Gäste herhalten muss, ist hierzulande ein absoluter Klassiker. er. Den Spruch "The same procedure as every year?!" kennt vermutlich jeder, genauso wie das störrische Tigerfell, über das der Butler so gerne stolpert. Vor allem an Silvester ist er für viele ein fester Programmpunkt. Entsprechen häufig läuft der Kurzfilm im TV.

Wer am 31. Dezember 2025 den Fernseher anmacht und wahllos durch die Programme zappt, hat tatsächlich gute Chancen, Dinner for One in irgendeiner Form ganz von alleine zu finden. Insgesamt läuft der Sketch nämlich satte 18 Mal, wobei einmal davon tatsächlich schon der 1. Januar 2026 ist.

Damit ihr den Klassiker ganz sicher nicht verpasst und schonmal planen könnt, wann ihr in schauen wollt, haben wir alle Termine für euch herausgesucht. Um diese Zeiten und bei diesen Sendern läuft Dinner for One an Silvester im Original:

  • 16: 10 Uhr im NDR
  • 17:35 Uhr im WDR
  • 18:30 Uhr im NDR
  • 18:30 Uhr im SWR
  • 18:40 Uhr im Ersten
  • 18:55 Uhr im RBB
  • 19 Uhr im MDR
  • 19:10 Uhr im HR
  • 19:40 Uhr im BR
  • 19:40 Uhr im NDR
  • 23:35 Uhr im NDR
  • 00:05 Uhr im BR (1. Januar 2026)
Falls ihr die Originalfassung schon in- und auswendig kennt oder einfach mal etwas Neues ausprobieren wollt, gibt es auch noch vier Dialekt-Fassungen, die ebenfalls am 31. Dezember 2025 ausgestrahlt werden:

  • 11:40 Uhr auf Plattdeutsch im NDR
  • 17:10 Uhr auf Kölsch im WDR
  • 18:15 Uhr auf Nordhessisch im HR
  • 18:40 Uhr auf Hessisch im HR

Darüber hinaus gibt es auch noch andere Abwandlungen, wie etwa die mit Otto Waalkes als Miss Sophie und Ralf Schmitz als Butler. Diese und andere Fassungen wurden in der Vergangenheit im deutschen Fernsehen ausgestrahlt und lassen sich heute ganz leicht auf YouTube finden.

Was sind eure Silvesterpläne? Wann werdet ihr euch Dinner for One ansehen?

