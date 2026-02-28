Super Mario Galaxy-Film - Alle Infos zum Release, zur Laufzeit und mehr

Hier findet ihr alles Wichtige zum neuen Super Mario Galaxy-Film.

Mit Super Mario Galaxy steht der zweite animierte Kinofilm von Nintendo in den Startlöchern. Wann er in Deutschland erscheint und alle weiteren interessanten Infos fassen wir für euch in diesem Artikel zusammen.

Inhaltsverzeichnis:

Letztes Update am 28. Februar: In etwas mehr als einem Monat erscheint der zweite Super Mario-Film und wir geben euch hier den Überblick, was euch beim Sequel erwartet.

Das ist der neueste Trailer:

2:04 Super Mario Galaxy-Film - Der 2. Trailer enthüllt Yoshi und weitere Charaktere

Autoplay

Release: Wann erscheint der Super Mario Galaxy-Film?

Kinostart in Deutschland: 02. April 2026

Der Streaming-Start ist hingegen noch nicht bekannt.

Orientieren wir uns am ersten Film, müsst ihr aber nicht allzu lange warten, bis ihr den Streifen auch gemütlich zu Hause anschauen könnt. Super Mario Bros. wurde bereits zwei Monate nach dem Kinostart unter anderem auf Amazon Prime Video oder Apple TV zum Kauf angeboten.

Laufzeit - Wie lange dauert der Super Mario Galaxy-Film?

Es gibt noch keine genauen Angaben für die Laufzeit. Die US-Amerikanische Kette AMC hat den Film auf der Webseite mit 98 Minuten angegeben. Damit wäre der Nachfolger noch einmal sechs Minuten länger. Es gab auch schon Gerüchte, dass der Film nur 95 Minuten dauert. Eins ist sicher: Der Film wird nicht viel länger und bleibt bei der gewohnten, knackigen Zeit für Animationsfilme von etwas mehr als anderthalb Stunden.

Auf den nächsten Seiten zeigen wir euch den aktuellen Cast und fassen zusammen, was wir zur Story wissen.

Freut ihr euch bereits auf Super Mario Galaxy und auf welchen Nintendo-Film hättet ihr auch Lust?