Nächste Direct, Zelda-Remake und 3D-Mario - Insider verrät Nintendos Switch-Pläne bis 2027 und ein Spiel passt perfekt zum Mario-Film

Aktuell ist Pokémon Pokopia noch das große Switch-Thema. Mit Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden und Yoshi and the Mysterious Book stehen aber bereits weitere wichtige First-Party-Titel an.
Aber wie sieht es in der zweiten Jahreshälfte so auf der Nintendo-Konsole aus? Der bekannte Insider NateTheHate will es angeblich wissen. In einer neuen Podcast-Folge hat er darüber gesprochen, was Nintendo seiner Meinung nach plant und was er von seinen Quellen gehört hat.
Nintendo-Insider macht Zelda-Spieler Hoffnung, muss Mario-Fans aber etwas vertrösten
In seinem Podcast geht der Nintendo-Insider gleich auf mehrere große Marken ein, darunter Mario und Zelda. Er bekräftigt unter anderem, dass ein neues 3D-Mario wirklich in Arbeit sei, wir damit aber nicht vor 2027 rechnen sollten. Trotz der Wartezeit wären das aber gute Nachrichten für alle, die sich seit Super Mario Odyssey nach einem neuen 3D-Ableger sehnen.
Zelda-Fans müssen angeblich weniger Geduld beweisen. Von einem komplett neuen Teil hat er zwar nicht gesprochen, aber dafür soll es andere tolle Nachrichten geben: The Legend of Zelda: Ocarina of Time soll nämlich noch dieses Jahr, passend zum 40. Zelda-Jubiläum, ein Remake erhalten:
„Was ich Ihnen heute mitteilen kann, ist, dass wir in der zweiten Hälfte des Jahres 2026, kurz vor den Feiertagen, ein Remake von Ocarina of Time für die Switch 2 erhalten werden.“
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Auf Seite 2 geht es um ein neues Star Fox-Spiel. Auf Seite 3 ordnen wir dagegen den Termin der nächsten Nintendo Direct ein.
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