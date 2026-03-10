Läuft gerade Neuer Super Mario Galaxy-Trailer ist da und jetzt wissen wir, wer Yoshi spricht
Neuer Super Mario Galaxy-Trailer ist da und jetzt wissen wir, wer Yoshi spricht

14 Aufrufe

Neuer Super Mario Galaxy-Trailer ist da und jetzt wissen wir, wer Yoshi spricht

Dennis Müller
10.03.2026 | 16:28 Uhr

Bevor der zweite Super Mario-Film am 02. April in den deutschen Kinos startet, hat Nintendo den sogenannten "finalen Trailer" veröffentlicht, der uns ein paar weitere Eindrücke gewährt. 

Im Zuge des Trailers wurden zudem zwei weitere Original-Synchronsprecher bestätigt. Darunter Donald Glover aka Childish Gambino als Yoshi und die US-Schauspielerin Issa Rae als Honey Queen. 
Empfohlen
alle anzeigen
Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film Video starten   2:49

02.04.2014

Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film
In Dragon Ball Super:Beerus bekommt der Anime einen komplett neuen Anstrich und sieht noch besser aus als den je Video starten   2:38

25.01.2026

In Dragon Ball Super:Beerus bekommt der Anime einen komplett neuen Anstrich und sieht noch besser aus als den je
Neuer Super Mario Galaxy-Trailer ist da und jetzt wissen wir, wer Yoshi spricht Video starten   2:23

vor einer Stunde

Neuer Super Mario Galaxy-Trailer ist da und jetzt wissen wir, wer Yoshi spricht
Trailer zur ersten Staffel des Steinzeitanime Dr. STONE Video starten   1:42

30.04.2024

Trailer zur ersten Staffel des Steinzeitanime Dr. STONE
Kino-Trailer

Kino-Trailer
2.938 Videos

Zum Kanal
Beliebt
alle anzeigen
Der erste große Bosskampf in Crimson Desert geht für uns mächtig in die Hose Video starten   8     3:43

vor 2 Tagen

Der erste große Bosskampf in Crimson Desert geht für uns mächtig in die Hose
Yoshi and the Mysterious Book: Neuer Trailer zeigt, wie der Switch 2-exklusive Platformer funktioniert - und verrät das Release-Datum Video starten   3:36

vor einer Stunde

Yoshi and the Mysterious Book: Neuer Trailer zeigt, wie der Switch 2-exklusive Platformer funktioniert - und verrät das Release-Datum
Für Crimson Desert müsst ihr nur alles vergessen, was ihr über Open Worlds gelernt habt Video starten   13     1   29:34

vor 6 Tagen

Für Crimson Desert müsst ihr nur alles vergessen, was ihr über Open Worlds gelernt habt
Grave Seasons: Die Stardew Valley-Alternative mit Mörder erscheint diesen Sommer - und ich kann es kaum erwarten Video starten   2     0:45

vor 6 Tagen

Grave Seasons: Die Stardew Valley-Alternative mit Mörder erscheint diesen Sommer - und ich kann es kaum erwarten
Crimson Desert: Ein Spaziergang im Grünen endet in einem Feuerwehreinsatz Video starten   1     1   3:56

vor 3 Tagen

Crimson Desert: Ein Spaziergang im Grünen endet in einem Feuerwehreinsatz
Schauen wir mal was wird... Diese Spiele machen uns 2026 große Sorgen! Video starten   1   19:35

vor 2 Tagen

Schauen wir mal was wird... Diese Spiele machen uns 2026 große Sorgen!
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Yoshi and the Mysterious Book: Neuer Trailer zeigt, wie der Switch 2-exklusive Platformer funktioniert - und verrät das Release-Datum Video starten   3:36

vor einer Stunde

Yoshi and the Mysterious Book: Neuer Trailer zeigt, wie der Switch 2-exklusive Platformer funktioniert - und verrät das Release-Datum
Neuer Super Mario Galaxy-Trailer ist da und jetzt wissen wir, wer Yoshi spricht Video starten   2:23

vor einer Stunde

Neuer Super Mario Galaxy-Trailer ist da und jetzt wissen wir, wer Yoshi spricht
Der erste große Bosskampf in Crimson Desert geht für uns mächtig in die Hose Video starten   8     3:43

vor 2 Tagen

Der erste große Bosskampf in Crimson Desert geht für uns mächtig in die Hose
Von WoW bis KCD 2: Warum uns Game-Soundtracks ein Leben lang begleiten Video starten   5     1:19:00

vor 2 Tagen

Von WoW bis KCD 2: Warum uns Game-Soundtracks ein Leben lang begleiten
Schauen wir mal was wird... Diese Spiele machen uns 2026 große Sorgen! Video starten   1   19:35

vor 2 Tagen

Schauen wir mal was wird... Diese Spiele machen uns 2026 große Sorgen!
Crimson Desert: Ein Spaziergang im Grünen endet in einem Feuerwehreinsatz Video starten   1     1   3:56

vor 3 Tagen

Crimson Desert: Ein Spaziergang im Grünen endet in einem Feuerwehreinsatz
Crowalt: Traces of the Lost Colony - Trailer zum Mystery-Adventure Video starten   1:24

vor 3 Tagen

Crowalt: Traces of the Lost Colony - Trailer zum Mystery-Adventure
Wir werden mit der Zeit immer besser Einer der Chefs hinter Diablo 4 spricht Klartext, was die Zukunft alles auf den Kopf stellt Video starten   18:34

vor 3 Tagen

"Wir werden mit der Zeit immer besser" Einer der Chefs hinter Diablo 4 spricht Klartext, was die Zukunft alles auf den Kopf stellt
Nach 6 Stunden Crimson Desert - Das kann das Action Adventure wirklich Video starten   4     1:12:41

vor 3 Tagen

Nach 6 Stunden Crimson Desert - Das kann das Action Adventure wirklich
Pokémon Pokopia Zeitreisen: So überspringt ihr nervige Wartezeiten und farmt Wunderinseln Video starten   1     0:19

vor 4 Tagen

Pokémon Pokopia Zeitreisen: So überspringt ihr nervige Wartezeiten und farmt Wunderinseln
Diablo 4: Der Warlock ist die pure Eskalation – Wir haben ihn gleich vierfach gespielt Video starten   8:16

vor 4 Tagen

Diablo 4: Der Warlock ist die pure Eskalation – Wir haben ihn gleich vierfach gespielt
Als sich alle noch über Unreal Engine gefreut haben: Eines der schönsten PS5-Spiele kommt bald für die Switch 2 Video starten   1   0:35

vor 5 Tagen

Als sich alle noch über 'Unreal Engine' gefreut haben: Eines der schönsten PS5-Spiele kommt bald für die Switch 2
mehr anzeigen