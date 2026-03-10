Neuer Super Mario Galaxy-Trailer ist da und jetzt wissen wir, wer Yoshi spricht

Bevor der zweite Super Mario-Film am 02. April in den deutschen Kinos startet, hat Nintendo den sogenannten "finalen Trailer" veröffentlicht, der uns ein paar weitere Eindrücke gewährt.

Im Zuge des Trailers wurden zudem zwei weitere Original-Synchronsprecher bestätigt. Darunter Donald Glover aka Childish Gambino als Yoshi und die US-Schauspielerin Issa Rae als Honey Queen.