Disney Dreamlight Valley teast mit Community-Umfrage an, welche neuen Charaktere uns in Zukunft noch erwarten könnten

Disney Dreamlight Valley fragt die Community, welche Charaktere noch kommen sollen.

Dreamlight Valley lässt euch bereits etliche Disney-Charaktere freischalten, aber die Liste an möglichen Neuzugängen ist lang. In einer Umfrage hat das Entwicklerteam nun die Community gefragt, welche Franchises folgen sollten und gibt uns damit einen kleinen Ausblick auf mögliche Updates.

Falls ihr selbst teilnehmen und einen genaueren Blick auf die Umfrage werfen möchtet, findet ihr alles Nötige in der offiziellen Ankündigung von Entwickler Gameloft (via Twitter/X).

0:49 Disney Dreamlight Valley stellt mit dem Trailer alles aus dem neuen Aladdin-Update vor

Diese Charaktere könnten noch kommen

Das Studio unterteilt die Liste an möglichen Charakteren in Franchises, die noch gar nicht in Dreamlight Valley vertreten sind und denen, die schon mindestens eine Figur im Traumtal haben.

Bedenkt bei der folgenden Liste, dass in keinem Fall bestätigt ist, dass es eine der Antwortmöglichkeiten ins Spiel schafft. Zumindest sind es aber die Ideen, die Gameloft für die Zukunft in Betracht zieht.

Mögliche Franchises, die noch nicht vertreten sind

Das große Krabbeln

Ein Königreich für ein Lama

Findet Nemo

Figment

Mary Poppins

Hocus Pocus

Elliot, der Drache

Dumbo

Oben

Schneewittchen

Fluch der Karibik

Coco

Rot

Wish

Zombies

Peter Pan

Descendants

Glöckner von Notre Dame

Himmel und Huhn

Kim Possible

Pocahontas

Susi und Strolch

Triff die Robinsons

Verwünscht

Bambi

Mehr Charaktere aus Franchises, die schon im Spiel sind

Toy Story

Mickey Maus

Die Hexe und der Zauberer

Merida

Ralph reichts

Monster AG

König der Löwen

Küss den Frosch

Wall-E

Lilo & Stitch

Die Schöne und das Biest

Ratatouille

Nach dem letzten Update mit Aladdin und Jasmin ist übrigens schon offiziell bestätigt, das als Nächstes Charaktere aus Alice im Wunderland ihren Weg ins Spiel finden werden. Mehr dazu erfahrt ihr in unserer News zur Roadmap von Disney Dreamlight Valley.

In den Listen aus der Umfrage finden sich einige prominente Namen, die in der bisherigen Riege an Figuren durchaus auffallen würden. Kim Possible hatten wir beispielsweise nicht auf dem Plan und Jack Sparrow als Gast in Remis Restaurant wäre auf jeden Fall auch ein Hingucker.

Was denkt ihr: Welche Charaktere fehlen eurer Meinung nach und sollten unbedingt ins Spiel kommen?