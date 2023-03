Der Release des nächsten großen DDV-Updates ist bekannt.

Der April steht vor der Tür und damit auch das nächste große Update für die Lebenssimulation Disney Dreamlight Valley. Bislang kannten wir nur den Monat, jetzt hat Entwickler Gameloft via Twitter endlich auch das genaue Datum bekanntgegeben, ab dem wir die neuen Inhalte bekommen. Und das ist gar nicht mehr lange hin.

Das ist der Release des April-Updates von DDV: 5. April 2023

5. April 2023 Um welche Uhrzeit geht das Update live? Das hat Gameloft bislang noch nicht bekanntgegeben. Frühere Updates gingen allerdings gegen 15 Uhr deutscher Zeit online.

Alle Inhalte des Updates sind bislang noch nicht bekannt, wir rechnen aber damit, dass wir kurz vor Release noch einen weiteren Teaser bekommen werden. Zumindest hat Gameloft in der Roadmap des Spiels bereits einige kommende Inhalte geteilt, darunter neue Charaktere, ein Königreich und mehr für dieses Update.

Zwei neue Charaktere

Wie bereits angekündigt war, kommt Simba aus Der König der Löwen ins Spiel. In einem kurzen Trailer zum Update konnten wir aber auch bereits einen weiteren Charakter erkennen: Nämlich Simbas Gefährtin Nala.

Hier könnt ihr euch die beiden im Trailer anschauen:

0:23 Disney Dreamlight Valley - April-Update bringt Simba und Nala ins Spiel

Ein neues Königreich: Dschungel aus Der König der Löwen

Dschungel aus Der König der Löwen Neuer Sternenpfad : "Feiert die Disney-Parks"

: "Feiert die Disney-Parks" Neue Quests

Was wir in den kommenden Monaten noch für Charaktere und Inhalte erwarten können, zeigt die große DDV-Roadmap für 2023:

Mehr zum Thema Disney Dreamlight Valley-Roadmap 2023: Das sind die kommenden Charaktere und Updates von Annika Bavendiek

Zuletzt hatte Disney Dreamlight Valley im Februar ein großes Inhalts-Update bekommen. Das ließ uns nicht nur endlich das Design und die Farbe unseres Hauses ändern, sondern brachte mit Mirabel aus Encanto und Olaf aus Frozen auch gleich zwei neue Charaktere in unser Valley.

Anfang März gab es außerdem noch einen Hotfix, der jede Menge Probleme behob. So funktionieren bislang verbuggte Quests für Stitch und Elsa jetzt problemlos und auch das Füttern von Tieren kann jetzt nicht mehr durch Quests blockiert werden. Eine der nützlichsten Neuerungen hier war aber wohl, dass ihr eure Haupttruhe jetzt wieder draußen platzieren könnt, um an all eure eingelagerten Gegenstände zu kommen.

Was wünscht ihr euch für das DDV-Update im April noch?