Disney Dreamlight Valley - Drachen füttern: Das fressen die Baby-Echsen am liebsten

So füttert und zähmt ihr Drachen in Disney Dreamlight Valley!

Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale bringt Babydrachen ins Spiel. Wie bei bisherigen Tieren, könnt ihr die knuffigen Echsen füttern und als Begleiter freischalten.

Was fressen Drachen in Disney Dreamlight Valley?

Es gibt Drachen in vier Farben, die ihr in den westlichen Gebieten der DLC-Map finden könnt. Ihr müsst also mindestens für 2.000 Geschichtsmagie die Tiefen Wälder öffnen, bevor ihr das erste Exemplar zu Gesicht bekommt. Die kleinen Racker freuen sich besonders über Schätze, wie es sich für einen waschechten Drachen natürlich auch gehört. Sie möchten deswegen Edelsteine und keine klassischen Zutaten von euch.

Das fressen Drachen am liebsten:

Drachen mögen: Jeden Edelstein

Jeden Edelstein Drachen lieben: Magma und Pures Eis

Pures Eis könnt ihr direkt in den Tiefen Wäldern und allen anderen Gebieten der Ewigkeit an den üblichen Steinadern mit eurer Spitzhacke abbauen. Es handelt sich dabei letztlich nur um eine neue Edelsteinvariante, auch wenn der Name im ersten Moment vielleicht etwas anderes vermuten lässt.

Magma findet ihr ebenfalls in Steinadern, allerdings müsst ihr dafür in das östliche Mythopia-Biom von Storybook Vale. Hier haut ihr wie immer mit eurer Spitzhacke drauf und werdet gelegentlich die heißen Edelsteine finden.

1:00 Disney Dreamlight Valley-DLC: The Storybook Vale ist jetzt erschienen

Autoplay

Um an die Kleintiere heranzukommen, müsst ihr euch an sie heranschleichen. Ähnlich wie die Schildkröten im Hauptspiel sind sie scheu und rollen sich zusammen, wenn ihr zu laut seid. Wartet dann einfach ein wenig, bis sie sich wieder beruhigen.

Wo finde ich Drachen?

Blauer Drache: Dienstag bis Freitag in den Tiefen Wäldern

Dienstag bis Freitag in den Tiefen Wäldern Grüner Drache: Sonntag bis Donnerstag von 10 bis 18 Uhr in der gefallenen Festung

Sonntag bis Donnerstag von 10 bis 18 Uhr in der gefallenen Festung Lilaner Drache: Jeden Tag von 0 bis 12 Uhr in den Bohnenstangensümpfen

Jeden Tag von 0 bis 12 Uhr in den Bohnenstangensümpfen Roter Drache: Sonntag und Montag in der Teekannenfalle

Wie schalte ich Eulen als Begleiter frei? Rote, grüne und blaue Drachen müsst ihr an drei Tagen füttern, damit sie bei euch bleiben. Lilafarbene Drachen wollen dagegen an vier Tagen von euch versorgt werden.