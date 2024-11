Disney Dreamlight Valley - Pegasus füttern: Das fressen die Baby-Pferde am liebsten

Pegasus füttern und zähmen in Dreamlight Valley!

Die Disney Dreamlight Valley-Erweiterung "The Storybook Vale" bringt Pegasus ins Spiel. Wie bei bisherigen Tieren könnt ihr die fliegenden Babypferde füttern und als Begleiter freischalten. Alles zu ihrem Lieblingsessen und mehr erfahrt ihr hier.

Storybook Vale: Was fressen Pegasus-Babys?

Es gibt Pegasus in fünf Farben, von denen ihr allerdings nur vier in den Herkules-Gebieten finden könnt.

Die vier Varianten sind jeweils an anderen Zeiten und Orten zu finden. Bei ihrem Lieblingsessen zeigt sich, dass die griechischen Rabauken ziemliche Feinschmecker sind. Einfache Zutaten reichen nicht, ihr müsst den Kochlöffel schwingen.

Die fünfte Variante ist weiß mit blauer Mähne und damit eine Anlehnung an Pegasus aus dem Disney-Animationsfilm Herkules von 1997. Falls ihr diese spezifische Farbe haben möchtet, bleibt euch nur der Kauf der Magical Edition von The Storybook Vale. Regulär im Spiel freischalten könnt ihr sie nicht.

1:00 Disney Dreamlight Valley-DLC: The Storybook Vale ist jetzt erschienen

Das mögen Pegasus-Babys am liebsten:

Pegasus mag: Jedes Gemüsegericht

Jedes Gemüsegericht Pegasus liebt: Jedes 4- oder 5-Sterne-Gemüsegericht

Ein passendes Gericht mit vier Sternen wäre zum Beispiel ein Gemüseauflauf. Für den braucht ihr lediglich zwei Mal Gemüse, Käse und ein Gewürz. Letztlich ist die Auswahl aber groß und im Zweifel tut es sogar ein einzelnes gekochtes Gemüse. Als Belohnung bekommt ihr je nach Beliebtheitsgrad Traumscherben, Erinnerungen und Blitzgewürz.

Wenn ihr Inspiration zum Kochen braucht, schaut auf jeden Fall in unseren Guide mit allen 424 Rezepten – inklusive der neuen Gerichte aus Storybook Vale – rein. Hier findet ihr auch alle Gemüsegerichte für hungrige Feinschmecker-Babypferde.

Um an die Kleintiere heranzukommen, müsst ihr sie aber erst mal fangen. Ähnlich wie die Kaninchen im Hauptspiel jagt ihr ihnen dafür so lange hinterher, bis sie erschöpft sind und sich hinsetzen. Erst dann könnt ihr sie auswählen und füttern.

Wo finde ich die Pegasus-Arten?

Pinker Pegasus: Dienstag bis Sonntag in den Elysischen Gefilden

Dienstag bis Sonntag in den Elysischen Gefilden Pfirsich Pegasus: Jeden Tag von 6:00 bis 14:00 Uhr im Olymp

Jeden Tag von 6:00 bis 14:00 Uhr im Olymp Gelber Pegasus: Dienstag bis Samstag von 18:00 bis 00:00 Uhr im Schatten der Statue

Dienstag bis Samstag von 18:00 bis 00:00 Uhr im Schatten der Statue Blauer Pegasus: Montag bis Mittwoch in der Feurigen Steppe

Wie schalte ich Pegasus als Begleiter frei? Pinke, blaue und gelbe Pegasus-Babys müsst ihr an drei Tagen füttern, damit ihr sie als Begleitung freischaltet. Pfirsich-Pegasus will dagegen an vier Tagen gefüttert werden. Baby-Pegasus aus der Magical Edition solltet ihr nach dem Kauf automatisch in eurer Garderobe finden.