Disney Dreamlight Valley: Mehrere Gratis-Items in Anmarsch - das erste Geschenk gibt's jetzt schon

Bei Disney Dreamlight Valley gibt es jetzt wieder Geschenke.

Die festlichen Feiertage stehen vor der Tür und das lässt auch Disney Dreamlight Valley dieses Jahr wieder nicht an sich vorbeiziehen. Dabei müsst ihr nicht einmal bis Weihnachten warten, ehe es Geschenke gibt. Stattdessen geht es mit dem ersten Geschenk bereits heute los.

Das bekommt ihr mit dem neuen Geschenkcode in DDV

Gratis-Geschenk: 500 Mondsteine

500 Mondsteine Geschenkcode: SG2023

So löst ihr den Geschenkcode im Spiel ein:

Öffnet das Menü und geht zu den Einstellungen

Wählt den Tab Hilfe aus

aus Unter Einlösecode gebt ihr nun den Code ein und klickt auf Einfordern

gebt ihr nun den Code ein und klickt auf Habt ihr die Bestätigung, dass der Code eingelöst wurde, holt ihr das Item aus dem Postfach neben eurem Haus ab.

Weitere Gratis-Items folgen schon bald

Der erste Code ist dabei nur der Auftakt. Wie Disney Dreamlight Valley nämlich auf ihrem offiziellen X-Kanal (ehemals Twitter) verrät, bekommen wir in den nächsten Tagen noch weitere Geschenk-Codes.

Die sollen dann "thematisch" sein. Wir gehen also davon aus, dass sie sich um Winter, Weihnachten, Chanukka und Co. drehen werden. Außerdem soll es auch eine Art Lotterie geben, was genau die beinhaltet, müssen wir aber abwarten.

Wir informieren euch auf GamePro.de natürlich wie immer über die neuen Gratis-Items, sobald ihr sie euch schnappen könnt.

Disney Dreamlight Valley hat vor Kurzem auch seinen ersten großen DLC erhalten. Was drin steckt, zeigt der Trailer:

1:26 Disney Dreamlight Valley - Das große 'A Rift in Time'-Update im Trailer

Erst vor einigen Tagen hat Disney Dreamlight Valley seinen Full Release gefeiert und gleichzeitig seine erste kostenpflichtige Erweiterung mit "A Rift in Time" rausgebracht. Daneben hat das Update aber auch kostenlose Inhalte ins Spiel gebracht. Unter anderem könnt ihr jetzt Jack Skellington aus A Nightmare Before Christmas in eurem Valley begrüßen.

Was für Inhalte, Geschenke, Charaktere und Co. wünscht ihr euch in Zukunft noch für Disney Dreamlight Valley?