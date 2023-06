Disney Dreamlight Valley schenkt euch jetzt 3 versteckte Items via Code, die ihr sonst nirgends bekommt

Mit dem neuen Promo-Code könnt ihr euch jetzt 3 exklusive Möbelstücke sichern.

In Disney Dreamlight Valley bekommt ihr mal wieder die Gelegenheit, euch Gratis-Gegenstände zu sichern. Diesmal gibt es aber keine Zutaten, sondern stattdessen Möbel aus Ralph Reicht's, mit denen ihr euer Valley verschönern könnt. Und die bekommt ihr auch nicht einfach so: Stattdessen müsst ihr einen versteckten Code entziffern, der sich in der neuen Roadmap für 2023 versteckt. Zum Glück haben wir hier schon die Auflösung für euch.

So bekommt ihr die Ralph Reicht's-Möbel

Falls ihr den Promocode selbst entziffern wollt: Ihr findet ihn versteckt in der neuen Roadmap als Binärcode (also aus Nullen und Einsen bestehend) im Bild mit Vanellope:

Wollt ihr dagegen einfach nur den Code haben, findet ihr ihn hier:

PIXL – 3x Ralph Reicht's-Möbel

Also Belohnung für die Eingabe des Codes erhaltet ihr folgende Gegenstände:

Airhockey-Tisch

Spielmaschine

Spielautomat

So löst ihr die Promo-Codes für Disney Dreamlight Valley ein:

Öffnet über das Menü im Spiel die Einstellungen

Wählt dort den Reiter "Hilfe"

Klickt hier auf das Feld "Einlösungscode"

Gebt den entsprechenden Code ein

Wählt "Einfordern"

Holt die Items in eurem Postfach neben eurem Haus ab

Die Möbelstücke dienen als Vorbereitung auf das große Sommer-Update, mit dem auch Vanellope selbst ins Valley kommt. Alle bekannten Inhalte der Roadmap und die wichtigsten Neuerungen des nächsten Updates findet ihr hier:

Neben den größeren Inhalten wie neuen Charakteren sind auch einige kleinere, weitere Neuerungen bereits bekannt. So könnt ihr bald komplette Outfits speichern, indem ihr sie Schaufensterpuppen anzieht, Farbe und Muster vieler Möbel anpassen und auch Regenschirme finden endlich den Weg in das Spiel.

Was haltet ihr von den neuen Möbelstücken für Disney Dreamlight Valley?