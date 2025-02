Disney Dreamlight Valley bekommt die beste Neuerung seit Ewigkeiten: Kochen mit hunderten Rezepten ist bald kein Albtraum mehr

Kochen bekommt endlich eine Suchfunktion in Disney Dreamlight Valley.

Kürzlich wurde das nächste kostenlose Charakter-Update für Disney Dreamlight Valley enthüllt. Zum Release am 26. Februar kommen nicht nur die beiden Figuren Aladdin und Jasmin ins Spiel, sondern auch die lang ersehnte und wirklich bitter nötige Überarbeitung einiger UI-Elemente.

In einem Interview verriet Creative Director Josh LaBelle unter anderem, dass das Koch-Menü endlich mehrere neue Such- und Filterfunktionen bekommt – Halleluja! Dank eines Leaks wissen wir außerdem auch schon, wie das neue System aussieht und was uns darüber hinaus mit dem kommenden Patch erwartet (via TrueAchievements).

Kochen bekommt Such- und Filterfunktion

Das Wichtigste zuerst: Mit dem Aladdin-Update könnt ihr an jeder beliebigen Kochstation eine neue Suchfunktion benutzen. Vorbei sind also die Zeiten, in denen ihr für ein spezifisches Gericht durch über 400 Rezepte scrollen müsst.

Aber es wird noch besser. Es wird auch neue Filteroptionen geben, um sich direkt wichtige Rezepte für Quests und – Trommelwirbel – Restaurant-Bestellungen anzeigen zu lassen. Wir müssen also in Remys oder Tianas Etablissements nicht mehr zwischen mehreren Gästen hin und her rennen, weil wir die gewünschten Gerichte vergessen haben.

Noch mehr Quality-of-Life-Änderungen

Zwar hat Gameloft das neue Menü noch nicht offiziell gezeigt, allerdings wurde auf der Seite gonintendo.com bereits das vollständige Developer-Update-Video veröffentlicht. Darin sind noch mehr Details mit Quality-of-Life-Neuerungen aus dem Aladdin-Patch zu sehen.

Für den Fall, dass das Video noch einmal offline genommen wird, könnt ihr euch die wichtigsten Szenen als Screenshots auf Reddit anschauen:

Ein komplett neues Feature bekommt ihr von Tiana spendiert. Mit einem neuen Topf könnt ihr mehrere Gerichte auf einmal kochen, die dann für eine gewisse Zeit vor sich hin köcheln. Wenn ihr also für eure anstehende Feldarbeit direkt mehrere Ausdauer-Boosts herstellen wollt, geht das fortan deutlich komfortabler.

Eine weitere Neuerung ist die Markierung von Geschenk-Items mit einem kleinen Symbol, wenn der entsprechende Gegenstand am jeweiligen Tag das Lieblingsgeschenk eines Charakters ist. Damit sollte zum Beispiel das Aufleveln von Freundschaften deutlich angenehmer möglich sein und es erspart persönliche Besuche oder nerviges Scrollen durch das Sammlungsmenü.

Zwar sind Jasmin und Aladdin die Stars des neuen Updates, aber vor allem mit den neuen Such- und Filterfunktionen beim Kochen, hat Gameloft endlich eine längst überfällige Neuerung ins Spiel eingebaut, die zukünftige Ausflüge ins Dreamlight Valley deutlich angenehmer machen dürfte.

Was haltet ihr von den Neuerungen in Dreamlight Valley mit dem Aladdin-Update?