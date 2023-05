Das erwartet uns in Update 5 für Disney Dreamlight Valley.

Lange dauert es nicht mehr, bis Disney Dreamlight Valley sein großes Sommer-Update bekommt: Schon im Juni soll es soweit sein. Entsprechend teilen die Entwickler*innen auf Twitter auch bereits fröhlich Teaser zu den kommenden Inhalten. Die neueste Info dürfte jetzt besonders all diejenigen freuen, die ihr Haus und Valley gerne dekorieren. Bald bekommen wir nämlich neuen kreative Möglichkeiten für unsere Möbel.

Dreamlight Valley lässt euch bald Möbel anpassen

Der neueste Teaser besteht aus einem kurzen Video. In dem ist zu sehen, wie wir das Aussehen von Betten im Spiel zukünftig verändern können. Wir dürfen nämlich bald eigene Designs verwenden, um das Aussehen anzupassen - ähnlich wie wir es aktuell schon mit Kleidungsstücken tun können.

In dem Teaser ist zwar bislang nur ein Bett zu sehen, aber wir gehen davon aus, dass die neue Funktion für alle Standardmöbel gelten wird. Vorbei sind also die Zeiten, in denen Dagobert euch ein langweiliges Möbelstück nach dem anderen anbietet. Besonders für passende Sets ist diese Option natürlich großartig:

Auch einige weitere Inhalte für das Sommer-Update im Juni sind bereits bekannt. So wissen wir, dass auch die Schaufensterpuppen überarbeitet werden: Wir können ihnen bald unsere Lieblingsoutfits verpassen und diese dann direkt über einen Click auf die Puppe anziehen.

Außerdem bekommen wir auch noch eine komplett neue Item-Kategorie und natürlich eine neue Disney-Prinzessin für unser Valley.

Alle bekannten kommenden Updates, Charaktere und Inhalte findet ihr in der großen Roadmap für 2023:

Weiterer Charakter bekannt? In der Roadmap wird außerdem eine weitere Prinzessin angeteast, die im Juni ins Valley "rasen" wird. Damit könnte natürlich Vanellope aus "Ralph Reicht's" gemeint sein – immerhin ist sie Rennfahrerin, es liegt also nahe.

Was wünscht ihr euch noch für das nächste große Update in Disney Dreamlight Valley?