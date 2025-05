Disney Dreamlight Valley: Dreamlight Parks Fest-Event - Alle Anstecknadeln, Pflichten und Popcorn-Eimer

Alle Infos zum Dreamlight Parks Fest in Disney Dreamlight Valley.

In Disney Dreamlight Valley findet gerade das Dreamlight Parks Fest erneut statt, in dem ihr Anstecknadeln sammeln könnt und dafür Belohnungen freischaltet, die an die Disney-Freizeitparks angelehnt sind. Hier gibt’s alle Infos.

Zeitraum: 28. Mai bis 17. Juni 2025

28. Mai bis 17. Juni 2025 Inhalt: Sammelt Anstecknadeln, backt Cupcakes und erfüllt exklusive Quests.

Sammelt Anstecknadeln, backt Cupcakes und erfüllt exklusive Quests. Belohnungen: Verschiedene Popcorn-Eimer, Landkarten als Wanddekoration und Cupcakes.

So läuft das Dreamlight Parks Fest ab

Sobald ihr das Spiel gestartet habt, solltet ihr direkt mit Dagobert Duck sprechen. Der Geizhals erklärt euch kurz das Dreamlight Parks Fest und gibt euch dann direkt fünf neue Rezepte in die Hand, falls ihr sie im letzten Jahr noch nicht abgeholt habt.

Alle Cupcakes und wem ihr sie schenken müsst:

“Minnie”-Cupcakes für Mickey

“Prinzessin Aurora” Himbeer Cupcakes für Vaiana

“Spaceship Earth” Cupcakes für Wall-E

“Stitch” Cupcakes für Dagobert

“Meerjungfrauen” Cupcakes für Ursula

Tägliche Quests: Jeden Tag möchte ein anderer Charakter die zugehörigen Cupcakes von euch geschenkt bekommen. Als Belohnung bekommt ihr grüne Anstecknadeln. Redet mit den Figuren und ihr bekommt die entsprechende Quest.

Mirabel und Dagobert geben euch außerdem die neuen Anleitungen für die Popcorn-Eimer Minecart und Dug. Insgesamt gibt es in diesem Jahr also sieben verschiedene Eimer für euch zum Herstellen.

So sammelt ihr alle Anstecknadeln:

Während des Events könnt ihr verschiedene Anstecknadeln bekommen, die ihr u.a. als Crafting-Materialien für Popcorn-Eimer benötigt. Es gibt insgesamt fünf Arten mit unterschiedlichen Voraussetzungen.

Grüne Anstecknadeln: Backt die Cupcakes, die ihr von Dagobert als Rezept bekommen habt und schenkt sie der zugehörigen Person. Jeden Tag ist ein anderer Cupcake aktiv. Außerdem gibt euch Dagobert wöchentliche Quests (siehe unten), die euch ebenfalls grüne Anstecknadeln geben.

Backt die Cupcakes, die ihr von Dagobert als Rezept bekommen habt und schenkt sie der zugehörigen Person. Jeden Tag ist ein anderer Cupcake aktiv. Außerdem gibt euch Dagobert wöchentliche Quests (siehe unten), die euch ebenfalls grüne Anstecknadeln geben. Blaue Anstecknadeln: Angelt die rosanen Stellen auf der Friedlichen Wiese und am Strand, es gibt auch eine geringe Chance bei blauen Angelstellen.

Angelt die rosanen Stellen auf der Friedlichen Wiese und am Strand, es gibt auch eine geringe Chance bei blauen Angelstellen. Rote Anstecknadeln: Sie spawnen in den Häusern der Figuren auf der Hauptkarte (nicht in DLCs). Insgesamt sind immer maximal 10 rote Anstecknadeln gleichzeitig vorhanden. Alle sechs Minuten spawnt eine neue.

Sie spawnen in den Häusern der Figuren auf der Hauptkarte (nicht in DLCs). Insgesamt sind immer maximal 10 rote Anstecknadeln gleichzeitig vorhanden. Alle sechs Minuten spawnt eine neue. Lila Anstecknadeln: Ihr könnt sie an Werkbänken aus roten und blauen Anstecknadeln herstellen, plus 100 Dreamlight.

Ihr könnt sie an Werkbänken aus roten und blauen Anstecknadeln herstellen, plus 100 Dreamlight. Blumenanstecknadeln: Ihr findet sie auf dem Hauptplatz und der Friedlichen Wiese auf dem Boden. Es sind maximal 10 gleichzeitig vorhanden und alle 30 Minuten spawnen fünf Stück neu.

Aus den Anstecknadeln könnt ihr insgesamt sieben Popcorn-Eimer herstellen, von denen zwei in diesem Jahr neu hinzugekommen sind. Die Rezepte der bekannten Eimer habt ihr bereits automatisch im Inventar. Die zwei neuen bekommt ihr, wenn ihr für Mirabel und Dagobert jeweils einmal ihre Daily Quest abschließt und ihnen am jeweiligen Tag ihren gewünschten Cupcake bringt.

Alle Popcorn-Eimer 2025

Eimer mit Popcorn “Stitch”

Eimer mit Popcorn “Figment”

Eimer mit Popcorn "Cinderella"

Eimer mit Popcorn "Puuh"

Metalleimer mit Popcorn: "Micky Maus"

Neu: Eimer mit Popcorn: "Dug" (beendet Mirabels Quest)

Eimer mit Popcorn: "Dug" (beendet Mirabels Quest) Neu: Eimer mit Popcorn: "Lore" (beendet Dagoberts Quest)

Alle Pflichten des Dreamlight Parks Fests

Anstecknadel-Ersteller: Stellt 20 lilane Anstecknadeln her.

Stellt 20 lilane Anstecknadeln her. Popcorn-Fan: Stellt 5 Popcorn-Eimer her und platziert sie in eurem Dorf.

Stellt 5 Popcorn-Eimer her und platziert sie in eurem Dorf. Süßer Samariter: Backt 20 Event-Cupcakes und verschenkt sie an irgendeinen Charakter.

Backt 20 Event-Cupcakes und verschenkt sie an irgendeinen Charakter. Herstellen bis ans Ende aller Tage: Stellt Eimer mit Popcorn “Cinderella” her.

Stellt Eimer mit Popcorn “Cinderella” her. Reiseziel: Fantasie: Stellt Eimer mit Popcorn “Figment” her.

Stellt Eimer mit Popcorn “Figment” her. Ein glänzendes Symbol: Stellt Metalleimer mit Popcorn “Micky Maus” her.

Stellt Metalleimer mit Popcorn “Micky Maus” her. Außerirdische Angelegenheit: Stellt Eimer mit Popcorn “Stitch” her.

Stellt Eimer mit Popcorn “Stitch” her. Oh, Mann: Stellt Eimer mit Popcorn “Puuh” her.

Stellt Eimer mit Popcorn “Puuh” her. Eichhörnchen: Stellt Eimer mit Popcorn “Dug” her.

Stellt Eimer mit Popcorn “Dug” her. Zeit zum Abbauen: Stellt Eimer mit Popcorn “Lore” her.

Für den Abschluss jeder Pflicht bekommt ihr jeweils eine Belohnung in Form von Möbeln und Dekorationen. Dazu gehören alte Landkarten des magischen Königreichs für eure Wand und tragbare Varianten der Popcorn-Eimer.

Alle Event-Quests

Wöchentliche Quests: Außerdem geben euch Dagobert und Mirabel jeweils eine dreistufige Aufgabe. Jede Woche gibt es den nächsten Schritt. Habt ihr die Quest-Reihen am Ende des Events komplett abgeschlossen, winken die Rezepte für den Dug- und Lore-Popcorn-Eimer als Belohnung.

Dagoberts Quests "Dekorieren!":

Schritt 1 ab 28. Mai: Dagobert möchte von euch eine ganze Reihe an Materialien und Blumen haben, damit ihr das Tal damit verschönern könnt.

Dagobert möchte von euch eine ganze Reihe an Materialien und Blumen haben, damit ihr das Tal damit verschönern könnt. Schritt 2 ab 4. Juni

Schritt 3 ab 11. Juni

Hierfür gibt's als Belohnung 50 grüne Anstecknadeln. Wenn ihr beim letzten Jahr das Event bereits mitgemacht habt, habt ihr diese Quest womöglich bereits abgeschlossen.

Dagoberts Quests "Grab es aus":

Schritt 1 ab 28. Mai: Dagobert will von euch, dass ihr mit ihm gemeinsam 10 Edelsteine schürft. Ihr bekommt sie durch das Abbauen von Gesteinsbrocken in der Spielwelt und aus der Vitaly-Mine. Vergesst nicht, dass ihr dabei mit Dagobert abhängen müsst.

Dagobert will von euch, dass ihr mit ihm gemeinsam 10 Edelsteine schürft. Ihr bekommt sie durch das Abbauen von Gesteinsbrocken in der Spielwelt und aus der Vitaly-Mine. Vergesst nicht, dass ihr dabei mit Dagobert abhängen müsst. Schritt 2 ab 4. Juni

Schritt 3 ab 11. Juni

Als Belohnung bekommt ihr das neue Rezept für den Eimer mit Popcorn "Lore".

Mirabels Quests "Fotos von Kleintieren":

Schritt 1 ab 28. Mai: Mirabel will ebenfalls mit euch abhängen und ein Foto mit einem Eichhörnchen machen. Ihr findet die kleinen Tiere zu jeder Tageszeit auf dem Hauptplatz herumhüpfen.

Mirabel will ebenfalls mit euch abhängen und ein Foto mit einem Eichhörnchen machen. Ihr findet die kleinen Tiere zu jeder Tageszeit auf dem Hauptplatz herumhüpfen. Schritt 2 ab 4. Juni

Schritt 3 ab 11. Juni

Als Belohnung bekommt ihr das neue Rezept für den Eimer mit Popcorn "Dug".

Was denkt ihr: Wie gefällt euch das Dreamlight Parks Event?