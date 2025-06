Disney Dreamlight Valley: Peter Pan freischalten, so startet ihr die Quest "Ein vergessener Name"

Disney Dreamlight Valley: So schaltet ihr Peter Pan frei.

Mit dem neuen Update "Mysteries of Skull Rock" könnt ihr ab sofort Peter Pan und Das Vergessen als neue Charaktere in Disney Dreamlight Valley freischalten. Für beide gibt es wie gewohnt eigene Quests, Häuser und Freundschaftsbelohnungen. Was ihr dafür machen müsst, erfahrt ihr hier.

Quest "Ein vergessener Name" starten und Voraussetzungen

Habt ihr den Patch installiert, könnt ihr nach dem Start mit dem Vergessen sprechen. Wenn ihr es im Dorf nicht findet, schaut am besten im dunklen Schloss nach, das ihr über das Portal direkt neben dem Brunnen auf dem Hauptplatz erreicht.

Es gibt aber eine wichtige Voraussetzung: Ihr müsst die Haupthandlung abgeschlossen haben, inklusive der Epilog-Quest "Die Magie in allen Dingen". Erst danach könnt ihr die neuen Quests des Peter Pan-Updates starten.

In Arbeit: Da das Update auch für uns noch taufrisch ist, aktualisieren wir den Artikel mit mehr Details und Tipps zu den neuen Aufgaben.

1:12 Disney Dreamlight Valley feiert Update mit Peter Pan, neuen Freundschaftsleveln für Tiere und mehr

Immerhin müsst ihr diesmal keine 15.000 Dreamlight blechen, um einen neuen Realm zu öffnen. Die Geschichte spielt sich nur auf der Hauptkarte und im Schädelfelsen am Strand ab. Das Traumschloss bleibt diesmal außen vor.

Zu Beginn der neuen Quests helft ihr dem Vergessen mit Erinnerungen zum Schädelfelsen auf die Sprünge und werft einen Blick in die bis dahin ungenutzte Höhle. Außerdem könnt ihr euch sogar endlich einen richtigen Namen für die tragische Figur überlegen.

Erst das Vergessen, dann Peter Pan

Peter Pan befindet sich im Schädelfelsen, kommt aber erst nach Abschluss der Vergessens-Questreihe zum Zug. Er hält euch zu Beginn für einen Piraten und im Laufe der Aufgaben müsst ihr ihn vom Gegenteil überzeugen. Für eure Mühen werdet ihr mit einem weiteren Freund belohnt, dessen Haus ihr künftig in eurem Tal platzieren könnt.

Sowohl Peter Pan als auch das Vergessen kommen wieder mit eigenen Freundschaftsbelohnungen und Quests einher, die ihr mit steigender Freundschaft nach und nach freischaltet.

Was denkt ihr: Wie gefällt euch das Peter Pan-Update? Seid ihr mit den Charakteren zufrieden oder hättet ihr euch lieber andere Figuren gewünscht?