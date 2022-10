Disney Dreamlight Valley: Alle 3 Sonnensteinfragmente finden

In der Disney Dreamlight Valley-Mission "Die Sonnensteinfragmente" sollt ihr die im Tal verstreuten Einzelteile des Sonnensteins für Mutter Gothel einsammeln. Das ist aber gar nicht so leicht, denn die Fragmente tauchen nur jeweils zu ganz bestimmten Zeiten an einem Ort auf. Wo und wann ihr sie findet, zeigen wir euch hier.

Achtung! Wir raten euch davon ab, Zeitreisen in Disney Dreamlight Valley zu benutzen. Viele Spieler*innen berichten dabei von gravierenden Bugs.

"Die Sonnensteinfragmente" starten

Diese Voraussetzungen müsst ihr erfüllen: Um die Quest zu starten, müsst ihr mit Mutter Gothel Freundschaftslevel sieben erreicht haben. Außerdem müsst ihr das Biom Sonnige Ebene freigeschaltet haben und eure Gießkanne aufgewertet haben, damit ihr die Pilze entfernen könnt, die den Weg über die Brücke dort versperren.

Fragment auf der Sonnigen Ebene (am Morgen)

Das Fragment der Morgendämmerung findet ihr im Süden der Sonnigen Ebene, direkt bei der Flussbiegung am Wasser. Auch wenn ihr es theoretisch nur am Morgen finden sollt, könnt ihr es bereits von Mitternacht bis 11:00 Uhr früh dort aufsammeln.

Das Mittagsfragment findet ihr ganz im Nordwesten der Lichtung des Vertrauens. Es erscheint direkt neben dem Stamm eines großen Baumes. Ihr könnt es etwa von 11:00 bis 17:00 Uhr einsammeln.

Fragment im Wald der Tapferkeit (bei Nacht)

Das Fragment der Abenddämmerung findet ihr im Südosten des Waldes der Tapferkeit, es liegt etwas versteckt hinter einem Baum neben dem Eingang zu Kristoffs Haus. Ihr könnt es in den Abendstunden einsammeln, also etwa von 19:00 bis 23:59 Uhr.

Habt ihr alle drei Fragmente des Sonnensteins eingesammelt, kehrt zu Mutter Gothel zurück und schließt die Quest ab. Damit ist es natürlich noch nicht vorbei, da die Fragmente aktuell keine Kraft besitzen. Weiter geht es dann aber erst in der Quest "Dorfprojekt: Die Wiederherstellung des Sonnensteins".