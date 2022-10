Disney Dreamlight Valley: Kleintiere füttern und Tierbegleiter bekommen, so geht's

Überall in Disney Dreamlight Valley laufen niedliche Tierchen rum. Die zu füttern ist nicht nur ziemlich süß, ihr bekommt dafür auch seltene Materialien und könnt euch sogar mit den Tieren anfreunden. Dann folgen sie euch nämlich überall hin. Was ihr dafür tun müsst, erklären wir euch hier.

Kleintiere zähmen und Begleiter bekommen

Überall in der Welt von Dreamlight Valley laufen wilde Kleintiere herum. Füttert ihr sie zwei mal mit ihrem Lieblingsessen, werden sie zahm und ihr bekommt sie als Begleiter. Manchmal bekommt ihr für das Füttern auch Traumscherben von ihnen. Allerdings könnt ihr jedes Tierchen nur einmal täglich füttern, ihr könnt es also nicht an einem Tag zähmen.

Tierbegleiter auswählen

Habt ihr ein Tier gezähmt und wollt, dass es euch folgt, öffnet ihr einfach das Inventar und geht dann links zum Reiter Garderobe. Hier wählt ihr Begleiter aus und könnt ein Tierchen aus euren gezähmten auswählen, das euch hinterherläuft.

Schildkröte, Waschbär und Co. füttern, so klappt's

Einige der Tierchen könnt ihr problemlos füttern, andere machen euch die Annäherung schwieriger.

Eichhörnchen füttern

Fundort: Hauptplatz

Hauptplatz Varianten: schwarz, klassisch, grau, rot, weiß

schwarz, klassisch, grau, rot, weiß Lieblingsessen: Liebt Erdnüsse und mag alle Früchte

So nähert ihr euch ihnen: Ihr könnt einfach auf sie zugehen.

Krokodile füttern

Fundort: Lichtung des Vertrauens

Lichtung des Vertrauens Varianten: blau, klassisch, gold, pink, red, weiß

blau, klassisch, gold, pink, red, weiß Lieblingsessen: Liebt Hummer und mag Hering und Oktopus

So nähert ihr euch ihnen: Nähert euch ihnen nur, wenn ihr Kopf gesenkt ist und bleibt stehen, sobald sie ihn heben. Bemerken sie euch, laufen sie weg. Hier ist Geduld gefragt.

Kaninchen füttern

Fundort: Friedliche Wiese

Friedliche Wiese Varianten: schwarz, braun, calico, klassich, weiß

schwarz, braun, calico, klassich, weiß Lieblingsessen: Liebt Möhren und mag alle Gemüse

So nähert ihr euch ihnen: Sie laufen vor euch weg, wenn ihr euch ihnen nähert. Folgt ihnen dreimal, dann könnt ihr sie füttern.

Schildkröten füttern

Fundort: Schillernder Strand

Schillernder Strand Varianten: schwarz, braun, klassisch, lila, weiß

schwarz, braun, klassisch, lila, weiß Lieblingsessen: Liebt Seetang und mag alle Meeresfrüchte

So nähert ihr euch ihnen: Die Meeresschildkröte zieht sich in ihren Panzer zurück, wenn ihr euch nähert. Wartet still neben ihnen, bis sie wieder rauskommen.

Waschbären füttern

Fundort: Wald der Tapferkeit

Wald der Tapferkeit Varianten: schwarz, blau, klassisch, rot, weiß

schwarz, blau, klassisch, rot, weiß Lieblingsessen: Liebt Blaubeeren und alle Beeren

So nähert ihr euch ihnen: Nähert euch ihnen nur, wenn sie hocken und bleibt stehen, sobald sie sich auf die Hinterbeine stellen. Hier ist Geduld gefragt.

Fuchs füttern

Fundort: Eisige Höhen

Eisige Höhen Varianten: schwarz, blau, klassisch, rot, weiß

schwarz, blau, klassisch, rot, weiß Lieblingsessen: Liebt Weißer Stör und mag Lachs

So nähert ihr euch ihnen: Sie laufen vor euch weg, wenn ihr euch ihnen nähert. Folgt ihnen ein paar mal, dann könnt ihr sie füttern.

Nektarvogel füttern

Fundort: Sonnige Ebene

Sonnige Ebene Lieblingsessen: Ihr Lieblingsessen hängt von ihrer Farbe ab: golden (Oranger Hauswurz), rot (Rote Bromelie), smaragd (Grüne Passionslilie), türkis (Rosa Hauswurz), Orchideen-Nektarvogel (jede Blume)

So nähert ihr euch ihnen: Ihr könnt einfach auf sie zugehen.

Raben füttern

Fundort: Vergessenes Land

Vergessenes Land Varianten: blau, braun, schwarz, rot, weiß

blau, braun, schwarz, rot, weiß Lieblingsessen: unbekannt

So nähert ihr euch ihnen: Aktuell gibt es noch keine Raben im Spiel, sie sind aber in der Kleintier-Datenbank bereits enthalten.

Weitere Tierbegleiter

Neben den frei umherlaufenden Tieren gibt es auch noch einige andere Begleiter, die ihr auf verschiedenen Wegen erhalten könnt. Diese gibt es aktuell im Spiel:

Schoko-Krokodil: Diesen Begleiter erhaltet ihr automatisch, wenn ihr das Spiel innerhalb der ersten Early-Access-Woche einmal gespielt habt (bereits vorbei)

Diesen Begleiter erhaltet ihr automatisch, wenn ihr das Spiel innerhalb der ersten Early-Access-Woche einmal gespielt habt (bereits vorbei) Himmlische Meeresschildkröte: Diesen Begleiter gibt es in der Luxus-Edition und der Ultimativen Edition

Diesen Begleiter gibt es in der Luxus-Edition und der Ultimativen Edition Königsfuchs: Diesen Begleiter gibt es in der Ultimativen Edition

Diesen Begleiter gibt es in der Ultimativen Edition Pua: Sobald ihr mit Vaiana Freundschaftslevel acht erreicht habt, gibt sie euch die Quest "Auf der Suche nach Pua". Schließt die Quest ab und ihr erhaltet Pua als Begleiter.

Events: Auch bei den regelmäßig laufenden Events, auf die ihr vom Menü aus zugreifen könnt, könnt ihr Begleiter ergattern. Hierfür müsst ihr verschiedene Aufgaben erfüllen und bekommt dafür eine eigene Währung, mit der ihre Belohnungen kaufen könnt. Es kann sich also lohnen, immer mal wieder bei den Events vorbeizuschauen.