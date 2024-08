Disney Plus: Account Sharing-Verbot hat jetzt einen konkreten Termin - ab September macht Disney ernst

Wer sich den Disney Plus-Account außerhalb eines Haushalts teilt, muss mit ernsthaften Konsequenzen rechnen.

Netflix macht es vor, Disney+ will nachziehen: In Zukunft soll das Account-Sharing-Verbot auch wirklich durchgesetzt werden. Eigentlich ist es sowieso nicht erlaubt, sich ein Konto außerhalb eines Haushalts zu teilen, die Praxis wurde aber jahrelang toleriert. Damit ist jetzt Schluss.

Während Netflix schon seit einiger Zeit härter durchgreift und zur Kasse bittet, will Disney bei Disney Plus ab September ernst machen, wie der CEO in einem Finanz-Call erklärt hat.

Passwort-Teilen-Initiative bei Disney+ soll laut Konzern-Chef ab September "so richtig" losgehen

Darum geht's: Bisher steht dem Account-Sharing bei Disney Plus praktisch nichts im Wege. In den Nutzungsbedingungen wird zwar eindeutig darauf hingewiesen, dass diese Praxis unzulässig ist und sich der Konzern "angemessene technische Maßnahmen" vorbehält, um dem Passwort-Teilen Einhalt zu gebieten, allerdings ist bisher nichts in dieser Richtung passiert.

Das soll sich jetzt ändern: Im Rahmen des letzten Finanz-Calls hat Disney-CEO Bob Iger darüber gesprochen, dass Disneys Streaming-Geschäft das erste Mal Profit erwirtschaftet hat. Was an den bisher durchgeführten und neu angekündigten Preis-Erhöhungen liegen dürfte. Damit das auch so bleibt beziehungsweise noch besser wird, soll endlich auch das Account-Sharing unterbunden werden (via: IGN).

"Wir haben schon viel darüber gesprochen, die Technologie-Features hinzuzufügen, die wir brauchen, um es im Grunde genommen zu einem erfolgreichen Geschäft mit höherer Rendite und größerer Gewinnmarge zu machen. Und das tun wir jetzt."

Wann und wie genau kommt das jetzt? Das steht noch nicht fest. Angekündigt wurden die Änderungen bereits im August 2023, ursprünglich sollte es im Sommer 2024 losgehen. Aber die tatsächlichen Maßnahmen, die im Juni eingeführt wurden, betreffen bisher nur einige wenige Märkte, die USA und Deutschland zum Beispiel nicht. Jetzt heißt es, dass im September Ernst gemacht werden soll.

"Wir haben unsere Passwort-Teilen-Initiative im Juni begonnen. Das tritt im September so richtig in Kraft. Übrigens haben wir keinerlei Backlash zu den Benachrichtigungen erhalten, die bereits rausgegangen sind und zu der Arbeit, die wir bereits getan haben."

Das große Vorbild dafür dürfte natürlich Netflix sein. Dem Konzern zufolge war die Initiative dort ein voller Erfolg und konnte unter anderem dafür sorgen, dass 8,8 Millionen zusätzliche Abonnent*innen dazu gewonnen werden konnten.

Welche technischen Maßnahmen letztlich (in Deutschland) zum Einsatz kommen, steht noch nicht fest. Gut denkbar wäre aber eben, dass sich Disney+ hier an Netflix orientiert und zum Beispiel eine Möglichkeit einführt, gegen Geld ein Profil außerhalb des eigenen Haushalts hinzuzufügen.

Teilt ihr eure Accounts noch und ergreift ihr dann irgendwelche Maßnahmen, wenn die Änderung kommt? Kündigt ihr, eröffnet ihr ein eigenes Konto oder wärt ihr bereit, mehr zu bezahlen?