Disney Plus lässt euch mit bald mit neuer Funktion endlich wieder durchs Programm zappen

Bald könnt ihr euch durch Disney Plus zappen und berieseln lassen.

Die Grenzen zwischen den neuen Streaming-Diensten und dem alten Kabelfernsehen verschwimmen immer mehr. Disney Plus führt nämlich eine Funktion ein, die gar nicht mal so neu ist. Zumindest nicht, wenn wir Jahrzehnte in die Vergangenheit blicken.

Channel-Funktion für Disney Plus

Disney Plus führt in Zukunft sogenannte „Channels“ ein, die wir bereits vom Kabelfernsehen kennen. Das heißt konkret, dass es verschiedene thematisch kuratierte Kanäle oder Sender geben wird, die 24/7 laufen sollen.

Mögliche Beispiele dafür wären Marvel- oder Star Wars-Sender, die Inhalte zu den entsprechenden Franchises zeigen. Auch ein Kanal, auf dem unterschiedliche Disney- und Pixar-Verfilmungen laufen, wäre denkbar. Disney Plus hat hierfür verschiedene Möglichkeiten, da dessen Bibliothek an Inhalten in den letzten Jahren gewachsen ist.

An dieser Stelle sei angemerkt, dass Disney Plus hier keine Pionierrolle einnimmt. Die Idee hatten bereits andere Streamingdienste wie Shudder, Peacock und Pluto, die das Ganze seit mehreren Jahren ziemlich erfolgreich machen.

Sich vom TV berieseln lassen, so wie früher eben

Machen wir einen Schritt zurück? Diese Frage ist im Anbetracht der Dinge ziemlich angebracht, muss jedoch nichts Negatives bedeuten. Es ist ziemlich praktisch, jederzeit genau das schauen zu können, was man will. Dennoch werden es bestimmt manche von euch kennen, dass genau dieses Überangebot auch erschlagend sein kann.

Ob man nach einer stundenlangen Suche nichts findet, das man gerade schauen möchte, oder sich die Sendung für das nächste Abendessen schon einen Tag vorher aussucht – beides bekannte Problemchen, die mit dem gewaltigen Angebot der modernen Streamingplattformen aufgetaucht sind.

Auch für Werbeeinnahmen bietet sich das Konzept an. Unterschiedliche Streamingdienste haben bereits vergünstigte Abonnements eingeführt, die Werbung beinhalten – und wo kann man besser Werbung einbauen als zwischen zwei Sendungen? Damit bewegen wir uns endgültig auf vergangene Zeiten zu – was man in dem Fall allerdings äußerst kritisch betrachten darf, angesichts der vorausgesetzten Abo-Gebühr.

Es kann aber durchaus angenehmer sein, einfach mal so durch die Kanäle zu zappen und sich den auszuwählen, der gerade am interessantesten aussieht. Außerdem könntet ihr so den einen oder anderen Schatz entdecken, den ihr bei der Streaming-Auswahl gar nicht angeklickt hättet.

Freut ihr euch schon auf die Funktion oder trefft ihr eure Auswahl lieber selbst?