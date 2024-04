Netflix wird ab sofort teurer: Bei allen außer einer Abo-Variante gibt es Preiserhöhungen

Bei zwei von drei Abo-Modellen wird es jetzt teurer.

Es hatte sich schon über längere Zeit angedeutet, jetzt ist es so weit: Netflix wird auch in Deutschland teurer, zumindest gilt das für zwei von drei Abo-Modellen. Wir verraten euch, was ihr über die Preiserhöhung beim Streamingdienst wissen müsst.

Netflix erhöht auch in Deutschland die Preise

Standard-Abo: 13,99 Euro monatlich, statt 12,99 Euro bisher: 1 Euro teurer/Monat

Premium-Abo: 19,99 Euro monatlich, statt 17,99 Euro bisher: 2 Euro teurer/Monat

Standard-Abo mit Werbung: 4,99 Euro monatlich: keine Preiserhöhung

Das einzige Abo, bei dem sich die Preise nicht erhöhen, ist also das Standard-Abo, bei dem Werbung gezeigt wird. Ihr könnt dieses auf zwei Geräten nutzen und seht Filme und Serien in Full HD. Dieselbe Qualität und Anzahl an Geräten bietet auch das Standard-Abo, bei dem es jetzt monatlich einen Euro teurer wird. Der Aufpreis für werbefreies Bingen wird also künftig noch größer.

Beim Preimium-Abo kann auf gleich vier Geräten gleichzeitig geschaut und auf sechs heruntergeladen werden. Außerdem ist Ultra HD-Qualität inbegriffen. Dafür werden auch gleich zwei Euro monatlich aufgeschlagen. Zusatzmitgliedsplätze für Personen, die nicht im selben Haus leben, kosten sowohl beim Standard- als auch beim Premium-Abo 4,99 Euro.

Das Ganze kommt wenig überraschend, da Netflix in anderen Ländern bereits vorgeprescht ist, allerdings gab es zu der Preiserhöhung in Deutschland gar keine offizielle Mitteilung. Sie findet sich lediglich auf der offiziellen Hilfeseite von Netflix unter "Abos und Preise".

Hier lest ihr noch mal, was bereits vorab bekannt war:

Preiserhöhung gilt wohl nur für neue Abos und Wechsel

Falls ihr bereits ein aktives Abo habt, betrifft euch die Preiserhöhung anscheinend (noch) nicht. Laut Berichten wird aktuell noch der bisherige Preis abgebucht (via heise.de). Die teureren Tarife scheinen also momentan nur dann zu greifen, wenn ihr ein neues Abo abschließt und vermutlich auch dann, wenn ihr zu einem anderen Modell wechselt.

Es könnte dennoch gut sein, dass bald auch die Preise für alle angeglichen werden, die bereits ein laufendes Abo haben. Sobald wir Neuigkeiten darüber erfahren, halten wir euch selbstverständlich auf dem Laufenden.

Ein Abo-Modell ist außerdem bereits seit längerer Zeit für die Neubuchung komplett gestrichen worden, nämlich das werbefreie Basis-Abo für 7,99 Euro, wie ihr im oben verlinkten Artikel lest.

Was haltet ihr von der Preiserhöhung? Habt ihr bereits ein aktives Abo und werdet auch bei diesem Modell bleiben?