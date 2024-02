1,3 Millionen Menschen kündigen Disney Plus - Schuld ist wohl Account-Sharing-Verbot

Disney Plus kämpft mit sinkenden Abo-Zahlen, geht aber davon aus, dass sich das wieder einrenkt.

Aktuell geht ein Beben durch die Streaming-Welt: So gut wie alle Anbieter erhöhen ihre Preise und die meisten führen auch noch eine Abo-Stufe mit Werbung und geringerer Qualität ein. Dem lange Zeit so beliebten Teilen der Accounts geht es ebenfalls seit einiger Zeit an den Kragen – auch bei Disney+ und das könnte mit dafür gesorgt haben, dass viele Abonnent*innen ihre Konten gleich ganz kündigen. In letzter Zeit hat Disney+ nämlich 1,3 Millionen zahlende User verloren.

Disney Plus-Abos gehen um 1,3 Millionen zurück und das dürfte auch am Sharing-Verbot liegen

Darum geht's: Eigentlich ist es sowieso schon lange verboten, Passwörter und Konten von Streaming-Diensten wie Netflix und Disney+ mit anderen Menschen zu teilen, die nicht im selben Haushalt wohnen. Das hat bloß lange niemanden interessiert, wurde von vielen Leuten einfach trotzdem so gemacht und auch nicht von den Anbietern verfolgt. Jetzt ändert sich das aber:

Abos sinken um 1,3 Millionen: In einem neuen Finanzbericht zu den aktuellen Quartalszahlen von Disney heißt es jetzt, dass der Streaming-Anbieter Disney+ eine Menge Abonnent*innen verloren hat. Die Zahlen sollen von 112,6 auf 111,3 zurückgegangen sein. Das klingt in dieser Größenordnung vielleicht erst einmal nicht viel. Aber insgesamt sei ein Verlust von rund 300 Millionen US-Dollar zu verzeichnen (via: Variety).

Daran könnte es liegen: Die Gründe sind wie so oft wahrscheinlich vielfältig. In Frage kommen natürlich Dinge wie die Preiserhöhungen, die Änderungen an den Abstufungen oder eben die Ankündigung, jetzt durchzugreifen, wenn Leute Passwörter und Konten teilen. Es könnte aber natürlich auch schlicht am Angebot des Streaming-Riesen oder an irgendetwas anderem liegen. Viele Leute werden sich auch entscheiden müssen, welche Streamingdienste sie jetzt wirklich behalten wollen.

Rosige Prognose: Disney selbst sieht das Ganze aber wohl sehr gelassen. Der Verlust von 1,3 Millionen Abos wiegt dann auch wirklich nicht besonders schwer, wenn man weiß, dass der Konzern davon ausgeht, während des aktuellen Quartals zwischen 5,5 und 6 Millionen neue Abonnent*innen hinzuzugewinnen. Bis Ende März dürfte also dann wieder ein deutlicher Zuwachs zu verzeichnen sein, der den Verlust aus dem vorherigen Quartal mehr als ausgleicht.

Wie sieht es bei Euch aus, habt ihr ein Disney Plus-Abo, denkt ihr darüber nach, es zu kündigen oder habt es vielleicht schon getan? Welche Dienste nutzt ihr sonst noch?