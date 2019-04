Mit Mortal Kombat 11 erscheint Ende April der nächste Teil der berühmt-berüchtigten Prügelspiel-Serie. Das Kämpfer-Roster umfasst über 20 Charaktere, es wird allerdings auch später zusätzlich herunterladbare DLC-Charaktere geben.

Einer davon (Shang Tsung) wurde bereits von Entwickler NetherRealm und Publisher Warner Bros. Interactive bekannt gegeben, darüber hinaus gab es bislang aber kaum Infos über die weiteren DLC-Pläne für Mortal Kombat 11.

Aber wie so oft haben auch im Fall von Mortal Kombat 11 Dataminer den Code des Spiels untersucht und Hinweise darauf gefunden, dass es zukünftig noch weitere DLC-Charaktere geben könnte. 12 weitere um genau zu sein.

Denn im Code finden sich Einträge für 13 DLCs, einer davon ist bereits für den schon bestätigten Shang Tsung "reserviert", bleiben also noch 12 Optionen.

Das Problem: Es ist nicht genau spezifiziert, um was es sich bei den DLC-Einträgen handeln könnte. Es könnten Kämpfer, aber zum Beispiel auch "nur" zusätzliche Kostüme bzw. kosmetische Items (oder ein Mix aus beiden) sein. Deshalb solltet ihr diesen Leak natürlich nicht direkt als "es kommen auf jeden Fall 13 neue Kämpfer" interpretieren.

