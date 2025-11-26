Dolby Atmos-Soundbar mit kabellosem Subwoofer: Das ist eins der besten Sound-Angebote am Black Friday!

Mit kabellosem Subwoofer ist diese Soundbar von Denon ein echter Preis-Leistungs-Hit.

Ich habe mich die letzten Tage durch wirklich viele Soundbar-Angebote gewühlt und schon einige Perlen entdeckt, und dieses hier möchte ich euch nicht vorenthalten, denn wer eine Soundbar mit Subwoofer sucht, ist bei diesem aktuellen Amazon-Bestseller goldrichtig.

Überragender Surround-Sound mit Dolby Atmos

Die Denon DHT-S517 bringt alles mit, was das Herz von Audio-Liebhabern höher schlagen lässt: Das 3.1.2 Kanalsystem schafft dank hochwertiger Lautsprecher und Dolby Atmos mit upfiring Speakern einen beeindruckenden Raumklang, der euch direkt ins Zentrum des Geschehens katapultiert.

Der externe Subwoofer sorgt nebenbei für einen extrem wuchtigen Bass, und dank der kabellosen Verbindung entsteht kein Kabelsalat im Wohnzimmer. Lediglich für das Stromkabel des Subwoofers müsst ihr etwas Platz schaffen.

Falls die Zahlen etwas verwirrend waren, hier die Auflösung: Ein 3.1.2 Soundsystem besteht aus drei nach vorne gerichteten Hauptlautsprechern, einem Subwoofer für fundamentale Bässe und zwei zusätzlichen Treibern, die nicht frontal, sondern nach oben abstrahlen. Das sind die sogenannten upfiring Speaker. Durch dieses Setup kann die Anlage einen immersiven, dreidimensionalen Klang erzeugen. Der Ton umgibt euch von allen Seiten und Geräusche werden präzise dort platziert, wo sie im Film oder Spiel ihren Ursprung haben.

Dieser Hersteller weiß, was gute Soundbars brauchen

Das japanische Unternehmen Denon ist seit über einem Jahrhundert im Audiobereich tätig und verfügt somit über eine unbestreitbare Expertise, die sich auch in dieser Soundbar widerspiegelt. Das wird sofort klar, wenn man sich die verschiedenen Klangmodi und Features der DHT-S517 ansieht. Euch stehen drei verschiedene Sound-Profile zur Auswahl: Movie für maximale Filmerfahrung, Music für die optimale Wiedergabe von Musik jeglicher Art und Night für den Fall, dass es leise sein muss, aber trotzdem jedes Detail klar verständlich sein soll.

Mit dieser Soundbar wird euer Wohnzimmer erst richtig zum Heimkino.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Denon versteht sein Handwerk und bietet diese Leistung zu einem äußerst attraktiven Preis. Das Black-Friday-Angebot von Amazon ist inzwischen zwar ausverkauft, aber es gibt die Soundbar trotzdem noch mit starkem Rabatt von anderen Händlern auf der Plattform.